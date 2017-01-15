كيفية عمل مساج للوجه.. لتحفيز الكولاجين

لكي تتمكني من عمل مساج للوجه بنفسك لابد أن تراعي بعض الخطوات التي تمكنك من تنفيذ المساج بشكل جيد

ومن أهم تلك الخطوات هي:

- قومي باستخدام زيت من أنواع الزيوت الآمنة للاستعمال على البشرة، أو استخدمي منظف او غسول مناسب أو مرطب مناسب لك يمكنك من تنظيف البشرة وتطهيرها.



-قومي بوضع المنظف فوق الوجه بالكامل واتركيه على البشرة لمدة عشر دقائق مع التنظيف المستمر.



-ثم قومي بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ واحرصي على تجفيف البشرة جيدًا بفوطه ناعمه.

اختيار نوع زيت مناسب حسب نوع البشرة يوجد الكثير والكثير من الزيوت الطبيعية التي تم استخدامها في العناية بالبشرة، لكن تختلف تلك الزيوت باختلاف نوع البشرة فيوجد أنواع كثيرة تسبب الحساسية لبعض أنواع البشرة لذلك اختاري الزيت بعناية.

إذا كانت بشرة جافة فيمكنك استخدام زيت اللوز أو زيت الأرجان، مهما من أكثر أنواع الزيوت التي تستخدم في تدليك البشرة الجافة ويساعدان كثيرًا على منحها النعومة والنضارة الكبيرة.



إذا كانت البشرة دهنية أما إذا كنتي من اصحاب البشرة الدهنية، فيمكنك استخدام مقدارين متساويين من زيت الخروع مع زيت الجوجوبا واخلطيهم جيدًا، وقومي بعمل تدليك للوجه بهم فهم ممتازين تمامًا للبشرة الدهنية.



إما إذا كانت بشرتك مختلطة فيمكنك استخدام زيت الجوجوبا في التدليك، فهو مناسب تمامًا لأصحاب البشرة المختلطة يساعد كثيرًا في تقليل الإفرازات ومنحها نضارة وعناية كبيرة طوال الوقت.



أيضًا يمكنك استبدال الزيوت بمرطب الوجه الذي يتناسب مع نوع بشرتك، فإنهم لا يتسببون في غلق مسام البشرة بل يساعدون كثيرًا في تحفيز إنتاج الكولاجين الهام لنضارة بشرتك.