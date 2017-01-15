العاشوراء.. كل سنة وانتم طيبين

المقادير :

ربع كيلو قمح _اتنين كيلو لبن (مغليين وبالقشطة بتاعتهم )_سكر للتحلية (حسب الذوق )_جوز هند _فانيليا _نشا (حوالى كوب وممكن منحتاجش ناخده كله )

الطريقة :



*من بالليل نقى القمح وانقعيه لغاية الصبح

*صفى القمح من ماء النقع..وغطيه بالماية بزيادة عقلتين

*اغلى القمح وخلى بالك لما يطلع (ريم على الوش )لازم نشيله

*سيبى القمح على نار هادية لغاية لما يستوى وحباته تتفتح ...هنا بقى ضيفى عليه شوية سكر علشان حبة القمح تبقى نفسها مسكرة

*نضيف بقى اللبن الساخن للقمح ونضيف السكر اللازم ونقلب كويس قوى علشان نتأكد إن السكر داب ...نضيف جوز الهند ياخد غلوة معاهم

*حندوب النشا فى كوب ماء ونصفيه (للتخلص من أى شوائب)

*حنخلى خليط اللبن والقمح على نار هادية وننزل عليه بالنشا المدوبة فى الماية( على شكل خيط) مع التقليب المستمر حتى الحصول على القوام المناسب (لا هو سائل ولا هو غليظ )

*نضيف بقى كيسين من الفانيليا مع التقليب ونطفى النار ...

*نغرف العاشورا فى أطباق ونتركها حتى تبرد قليلا ...ثم نزينها بالزبيب أو المكسرات ...ومهم جدا نغطيها قبل مانحطها فى التلاجة علشان يفضل وشها طرى وميكونش طبقة ناشفة على الوش

*وألف هنا وشفا....كل سنة وانتم طيبين.



