ماسكات بسيطة باستعمال "الزعفران" لجمال البشرة

يعتبر الزعفران من أغلى أنواع التوابل ويستخدم بكثرة فى الهند، ويدخل فى بعض الأكلات، واستخداماته لا تقتصر على ذلك فقط، حيث له الكثير من الفوائد على البشرة وهذا لاحتوائه على العديد من العناصر المفيدة، وخلال الأسطر التالية اليكي وصفات للعناية بالبشرة باستعمال الزعفران.

إن استخدام الزعفران ومسحوق خشب الصندل له فوائد عديدة لبشرة الوجه، فهو يساعد على تعزيز نضارة الجلد، قومي بمزج ملعقة واحدة من الزعفران بملعقة واحدة من مسحوق خشب الصندل، ثم أضيفى بعض كريم الحليب لهذا الخليط، طبقى هذا الخليط على وجهك ودلكيه لبعض الوقت، فى حركة دائرية لمدة 10 عشر دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء، استخدمى هذه الطريقة كل يوم للحصول على بشرة جلد صحية.

هو مفيد للبشرة الجافة، أحضري 10-15 خيطا من الزعفران وأضيفى إليها بعضا من حليب البودرة، ثم ملعقة واحدة من عصير الليمون وامزجي الخليط جيدا، طبقي الخليط على وجهك ثم اغسليه بعد 15 دقيقة.



