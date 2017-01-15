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طريقة تقشير الشفايف

طريقة تقشير الشفايف

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سيدتى هناك عدة طرق لتقشير الشفاه..الامر الذى يجعلها طرية وشكلها جميل ومن الطرق:

التقشير بالعسل والليمون: من المكونات الطبيعية لتجميل البشرة والشفايف ، حيث يشتهر الليمون بتفتيح وتقشير الجلد ، ويعمل على تنعيمه مع فوائد العسل الكبيرة في الترطيب والتغذية الصحية ، لذا ينصح باستعمال عصير ليمونه مع ملعقة من العسل النحل وتوزيعها على الشفايف ثم فركها برفق بفرشاة ناعمة لدقائق ثم غسلها وتجفيفها .

التقشير بزيت اللوز والسكر: كما ذكرنا فوائد السكر الرائعة في تقشير الشفايف وتلوينها بلون وردي صحي، لذا فهو يدخل في كثير من الوصفات للعناية بجمال الشفتين فمن المفيد خلط ملعقة من السكر الخشن مع قليل من زيت اللوز واستعمالها لفرك الشفايف برفق ثم غسلها بالماء الدافئ وتجفيفها ، ومن المعروف فوائد زيت اللوز في تغذية البشرة وتنعيمها وتفتيح لونها .


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