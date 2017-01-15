نصائح وتحذيرات عند وضع ماسكات الليمون علي البشرة

فوائد الليمون للبشرة بمختلف أنواعها الدهنية، والجافة، والمختلطة كثيرة ومتعددة، منها ازالة التجاعيد من الوجه والابطاء من علامات التقدم فى العمر .







فوائد الليمون فى إزالة التجاعيد من الوجه:





فيتامين C الموجود بنسب مرتفعة داخل الليمون يشجع الجسم على انتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على مرونة البشرة.

علاج المسام الواسعة وتنظيفها.





حموضة الليمون تعمل على تبيض البشرة وعلاج الخطوط الدقيقة بها.





يعمل الليمون كمرطب للجلد.





اصلاح الانسجة المتضررة من التعرض للعوامل البيئية بشكل متكرر.





تحذيرات استخدام الليمون علي البشرة:





الليمون يجعل من البشرة حساسة لمقاومة الشمس لذلك تجنبي أشعة الشمس لمدة 6 ساعات بعد تطبيق الخلطات.





تجنبي تعريض الجروح والكدمات للخلطات التي يدخل الليمون كأحد مكوناتها.





افضل توقيت لوضع الماسكات والخلطات بكافة انواعها هى قبل الذهاب الى النوم.





تجنبى استخدام الليمون الغير طازج أو عصير الليمون الجاهز المتواجد فى بعض الأسواق.





إذا كنت تعانين الحساسية من حمض الستريك يفضل استخدام خلطة لشد الوجه وإزالة التجاعيد لا تحتوي على الليمون.





الخلطات امنه لأصحاب الجلد الحساس، لكن عند الإحساس بأي تهيج او احمرار يجب غسل الوجه.



