فوائد ملح البحر على البشرة و٣ وصفات طبيعية لاستخدامه

يعد ملح البحر من العناصر الطبيعية التي لا تهتم باستخدامها أغلب السيدات وذلك على الرغم من فوائدها الكبيرة على البشرة. فهي تعتبر حل فعال وسريع للعديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب أو تقليل تجاعيد الوجه.

كما يمكن أن يمنحك الملح البحري بشرة ناعمة ونضرة في وقت بسيط مع الحفاظ على ترطيبها على عكس ما تعتقد بعض السيدات أنه سوف يجعل البشرة جافة.

ويتم استخدام ملح البحر كمقشر للوجه فلا يترك لوقت طويل للترطيب والعناية بالبشرة.

فوائد ملح البحر على البشرة

مقشر طبيعي للبشرة:

يعتبر الملح البحري من أفضل المواد الطبيعية التي يمكنك استخدامها على البشرة لتقشيرها والتخلص من الجلد الميت.

فهو من المواد المستخدمة في السبا والمنتجعات الصحية نظرًا لما يحتويه الملح من فوائد ومعادن مفيدة للبشرة.

فلست بحاجة لاستخدام حبيبات الملح الخشنة للتخلص من الجلد الميت ولكن يفضل استخدام الملح الناعم ليكون لطيف على البشرة ولا يؤذيها خاصة إن كان بها بثور.ترطيب البشرةيمد ملح البحر بالعديد من الفوائد العلاجية للبشرة.

وذلك بسبب احتوائه على معادن هامة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك إلى جانب الخصائص المفيدة في ترطيب البشرة مثل حمض الهيالورونيك الذي يساعد في ترطيب البشرة والذي يتم استخدامه أيضًا في أغلب منتجات العناية بالبشرة.

الملح البحري هو ديتوكس البشرةلا ينحصر استخدام ملح البحر لتقشير البشرة فقط بل يمكنك تطبيقه على البشرة للتخلص من الأتربة والسموم التي يمكن أن تتواجد بها.

وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للإلتهابات ويساعدك في تقليل تهيج الجلد بطريقة طبيعية وبسيطة من خلال استخدامه على البشرة باستمرار.ملح البحر لتقليل ظهور حب الشبابيساعدك ملح البحر في تقليل ظهور حب الشباب وذلك بسبب احتوائه على المعادن والمواد الطبيعية المفيدة لصحة البشرة.

كما يمنحها نضارة طبيعية دون الحاجة لاستخدام أي منتجات طبيعية أخرى معه. ولكن لا يتم استخدامه كمقشر للبشرة كي لا تهيج الحبوب.

لذلك ينصح باستخدامه كرذاذ مائي على الوجه.

ملح البحر لتنشيط الدورة الدموية

يساعدك استخدام ملح البحر على الوجه أو الجسم على تنشيط الدورة الدموية ويساعد أن يصبح ملمسها ناعما بسبب احتوائها على معادن مغذية للبشرة.

كما يساعدك الملح البحري في الحد من إفراز دهون البشرة وتخفيف نسبة السوائل المحتبسة تحت الجلد لذلك فهو علاج فعال لتنشيط الدورة الدموية للبشرة.

ملح البحر علاج فعال للتوتر

في العصور الرومانية واليونانية القديمة كان يتم استخدام مياه البحر الدافئة للاسترخاء والتخلص من التوتر.

والآن يتم استخدام ملح البحر في المنتجعات الصحية والسبا في تهدئة الجسم والتخلص من التوتر بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وذلك بوضعه في حمام مائي.



وصفات طبيعية من ملح البحر لبشرة مثالية

ماسك ملح البحر والعسلسوف يساعدك هذا القناع في الحفاظ على نسبة التوازن في البشرة. حيث يحتوي الملح والعسل علي خصائص مضادة للإلتهابات وبعض المواد المهدئة للبشرة لحمايتها من التهيج.

كما أنه يساعدك في تنظيم نسبة الدهون أو الزيوت التي تقوم البشرة بإفرازها دون أن يجعل البشرة جافة. فهو يحافظ على ترطيبها بطريقة رائعة.

١- امزجي ٢ ملعقة كبيرة من ملح البحر الناعم مع ٤ ملاعق صغيرة من العسل.

٢- يوضع الخليط على البشرة مع تجنب منطقة العينين ويترك لمدة تتراوح من ١٠ إلى ١٥ دقيقة.

٣- توضع منشفة دافئة على الوجه لمدة ٣٠ ثانية ويتم فركه جيدًا بحركات دائرية ثم يغسل بالماء الفاتر.

ماسك ملح البحر وزيت الزيتون١- امزجي ١/٤ كوب ملح بحري مع ١/٢ كوب زيت زيتون ثم اضيفي ١٠ قطرات زيت عطري مفضل لك مثل اللافندر.

٢- قومي بتطبيق الخليط على الوجه أو أي منطقة في الجسم لتقشيرها.٣- يتم فرك الجسم أو الوجه جيدًا باستخدام الخليط للتخلص من الجلد الميت ثم يغسل بالماء.

ماسك ملح البحر وزيت الجوجوبايساعدك هذا القناع في الحصول على بشرة نضرة خاصة إن تم تطبيقه في صباح اليوم أو بعد ممارسة الرياضة.

للحصول على بشرة ناعمة خالية من الشوائب بطريقة سهلة وبسيطة للغاية.١

- امزجي ١/٢ كوب ملح بحري مع ١/٢ كوب زيت الجوجوبا أو اللوز مع ١ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.٢

- يوضع الخليط على الوجه ويتم فرك الوجه جيدًا ويغسل بالماء البارد.



