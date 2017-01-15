وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها

دائما ما نتعرض لمشكلات فصل الصيف واشعة الشمس التى تؤثر حراراتها على الجلد وعلى البشرة، مما يؤدى الى التصبغ وتغيير لون البشرة، ولذلك فهى بحاجة الى الاهتمام والرعاية المناسبة، ويعد مسحوق عنب الثعلب الهندى من المواد المستخدمة على نطاق واسع لأغراض تجميلية، ولذلك نقدم اليك وصفات طبيعية باستخدام مسحوق عنب الثعلب الهندي

1-لتفتيح البشرة

المكونات



2 ملعقة صغيرة من العسل

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة من مسحوق عنب الثعلب الهندى

طريقة التحضير والاستخدام

1-قومى باحضار وعاء واضافة كل من مسحوق عنب الثعلب الهندى وعصير الليمون والعسل

2-اخلطى المكونات جيدا حتى تصبح عجينة لينة ناعمة

3-ثم ضعى الخليط على وجهك ورقبتك من 15 الى 20 دقيقة ثم اغسله بالماء الفاتر

4-يكرر هذا الخليط مرة واحدة اسبوعي وسوف يعمل على اضاءة البشرة وتفتيحها

2- لتوحيد لون البشرة



للحصول على لون بشرة متساوى يشتهر حليب الصويا بفعاليتة فى تحسين البشرة بشكل عام مع معلقة صغيرة من عنب الثعلب الهندى

المكونات

1 ملعقة صغيرة من حليب الصويا

1 ملعقة صغيرة من مسحوق عنب الثعلب الهندى

طريقة التحضير والاستخدام



1-قومى بتنظيف وجهك باستخدام منظف أملا حليب الصويا

2-ثم قومى بخلط المكونات معا ووضعها فى كل مكان من الوجة والرقبة لمدة 20 دقيقة

3-اشطفى العجينة بالماء الفاتر

4-كرر هذه الوصفة مرتين بالاسبوع للحصول على بشرة متساوية.



