ميجان ماركل تتصدر قائمة مؤثرى الأزياء بـ2019

تصدرت دوقة ساسكس ميجان ماركل قائمة أقوى مؤثرى الأزياء في العالم ، متفوقة على كايلى جينر وكاردى بي ، حيث زادت نسبة الإقبال على شراء قطع ملابس مشابهة لملابسها بنسبة 216%.







وأصدرت منصة أبحاث الموضة العالمية Lyst قائمتها لأقوى مؤثري الأزياء لعام 2019، والتي تعتمد على تحليل اتجاهات المبيعات ، للكشف عن اتجاهات هذا العام ، حيث احتلت ميجان ماركل المرتبة الأولى ، وحل الممثل تيموثي تشالاميت فى المرتبة الثانية، وجاءت زيندايا في المرتبة الثالثة.





فيما غابت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون عن المراكز العشرة الأولى منذ عام 2017 ، واحتلت هذا العام المرتبة 11.



