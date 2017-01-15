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ميجان ماركل تتصدر قائمة مؤثرى الأزياء بـ2019

ميجان ماركل تتصدر قائمة مؤثرى الأزياء بـ2019

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تصدرت دوقة ساسكس ميجان ماركل  قائمة أقوى مؤثرى الأزياء في العالم ، متفوقة على كايلى جينر وكاردى بي ، حيث زادت نسبة الإقبال على شراء قطع ملابس مشابهة لملابسها بنسبة 216%.

وأصدرت منصة أبحاث الموضة العالمية Lyst قائمتها لأقوى مؤثري الأزياء لعام 2019، والتي تعتمد على تحليل اتجاهات المبيعات ، للكشف عن اتجاهات هذا العام ، حيث احتلت ميجان ماركل المرتبة الأولى ، وحل الممثل تيموثي تشالاميت فى المرتبة الثانية، وجاءت زيندايا في المرتبة الثالثة.

فيما غابت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون عن المراكز العشرة الأولى منذ عام 2017 ، واحتلت هذا العام المرتبة 11.


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