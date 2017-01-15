"المكياج النباتى" أحدث صيحات مستحضرات التجميل العالمية

يعتبر "المكياج النباتي" من أحدث الصيحات التي بدأ التوجه إليها من قبل شركات مستحضرات التجميل العالمية، وذلك من خلال الابتعاد عن المواد الحيوانية المكونة لأدوات التجميل، واستبدالها بالنباتية، فأصبح هناك عدد كبير من العلامات التجارية الكبرى، مخصصة فى تطبيق المكياج "Vegan Makeup" من المنتجات النباتية، مما جعل هذا الأمر محط اهتمام الكثيرين.

ولهذا نستعرض فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن "المكياج النباتي" وتأثيره على البشرة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما هو المكياج النباتي؟

يعتمد المكياج النباتي على استبدال المواد المشتقات من المنتجات الحيوانية، بمواد أخرى عضوية طبيعية من النباتات والزيوت، والشمع النباتي من النخيل، حيث تشير الصحيفة البريطانية إلى أن الجيل الحالي أصبح أكثر اهتمامًا، باستخدام المكياج النباتي، بعدما أصبحوا نباتين في حياتهم بالعموم، الأمر الذي سوف يجبر العديد من العلامات التجارية الشهيرة التحول إلى صناعة المكياج النباتي.

فوائد المكياج النباتي على البشرة؟

يحتوي المكياج النباتي على العديد من الفوائد التي تساعد على العناية بالبشرة، حيث تجعلها أكثر جمالًا ولمعانًا، ومن ناحية أخرى فهي تساعد على حماية البيئة، وعدم قتل الحيوانات التي يستخدم أعضائها في تصنيع بعض أنواع المكياج.

ولكن تواجه شركات التجميل مشكلة في الحصول على نفس الألوان بنفس الدرجات، فمثلًا لون الشفاه الأحمر، المستخرج من الشمندر، لا يعطِ نفس اللون الأحمر المستخرج من الدودة القرمزية، وكليهما يستخدم فى صناعة أحمر الشفاه.

فوائد استخدام المكياج النباتي:

يعد "المكياج النباتي" ملائم لكل أنواع البشرة، بدون التسبب في إحداث أي ضرر لها، بالإضافة إلى أنه يحافظ على البيئة، ويحد من صيد الحيوانات لصناعة مستحضرات التجميل من أعضاءها، بجانب أنه يجعل الحياة أكثر صحة.

علامات تجارية اتجهت إلى المكياج النباتي

اتجه عدد كبير من العلامات التجارية العالمية إلى المكياج النباتي، حيث أصبحت تعتمد على المواد النباتية فى إنتاج مستحضرات التجميل الفاخرة، نذكر أبرزها علامة شارلوت تيلبري Charlotte Tilbury، كوفر أف أكس Cover F X، ميلك Milk Makeup، إينيكا Inika، كات فون دي Kat von D، وهورجلاس Hourglass والتي تتجه إلى الإنتاج النباتي الكامل في نهاية العام الجاري.



