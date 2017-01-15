3 طرق للحفاظ على شعرك من الهيشان فى فصل الخريف

من المعروف أن كل موسم يحمل بعض التحديات لأى فتاة خاصة فيم يتعلق بـ العناية بالبشرة والشعر، فمع إقبال فصل الخريف يكون الطقس أكثر جفافًا علي الشعر مما يصعب تصفيفه بالإضافة إلى أنه يكون معرض للهيشان بسبب الهواء.

ومن أكثر الأمور التى تعرض الشعر للضرر هى استخدام مثبتات الشعر والاستخدام المتكرر لأجهزة تصفيف الشعر، وكشفت مجلة bonjour بعض الطرق التي تساعد المرأة على التخلص علي هيشان الشعر والحفاظ عليه في فصل الخريف من خلال 3 طرق هم:

الحفاظ علي الشعر

1- اختارى المنتجات المناسبة لنوع شعرك

من أجل الحفاظ على صحة شعرك لامع من المهم استخدام شامبو وبلسم يتناسب مع نوع شعرك ولونه. وأن يكون من تركيبات خالية من السيليكون والبارابين والألوان الصناعية لتغذية وتقوية شعرك، إلى جانب استخدم أقنعة الشعر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع مع الزيوت الطبيعية.

2- اغسلي شعرك على الأقل ببضع ساعات قبل التصفيف

يحتفظ الشعر المجفف حديثًا بنسبة معينة من الرطوبة، مما يؤدي إلى تجعيد الشعر بعد فترة من الوقت، لذلك، يجب أن تنتظر حتى يجف الشعر بالكامل ثم تصفيف شعرك.

3- استخدمى منتجات حماية الشعر من الحرارة

سواء كان لديك شعر طبيعي مستقيم أو مجعد، للحصول على أفضل النتائج يفضل قبل تعرض الشعر للحرارة استخدام المنتجات التي تعمل على حماية الشعر من درجات الحرارة العالية للحفاظ على البصيلات ومعالجة الضرر الناجم عن التلف والتكسر مثل السيرم وغيره.



