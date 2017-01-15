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وصفات طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء

وصفات طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء

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وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء:

العسل والحليب الخام
يحتوى العسل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، لذلك يساعد فى التخلص من الرؤوس السوداء، ولتحقيق ذلك ينصح بتحضير الوصفة بالطريقة التالية:

المكونات:
1 ملعقة طعام عسل.
1 ملعقة طعام حليب.

الخطوات:
نوضع ملعقة كبيرة من العسل والحليب في وعاء.
نسخن المزيج في الميكروويف لمدة 10 دقائق حتى يصل إلى الاتساق الكثيف.
ترك المزيج حتى يبرد ثم نصنع عجينة ونضعها على المناطق المصابة، ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه، مع تكرار هذه الوصفة لمدة تتراوح مابين 2-3 مرات فى الأسبوع.


قناع الشوفان واللبن الزبادي
يعتبر الشوفان بديل جيد لتقشير البشرة، كما يساعد اللبن الذى يحتوى على حمض اللبنيك على تنظيف البشرة، ولذلك ينصح بتحضير وصفة مكونة من الآتى:

المكونات:
4 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.
2 ملعقة طعام زبادي.

خطوات التحضير:
نطحن دقيق الشوفان الخشن، مع إضافة ملعقتين من اللبن، ونتركه بعض الوقت، ثم نضع المزيج على الوجه مع تدليك المناطق التى يوجد بها الرؤوس السوداء لمدة 5 دقائق وتركها حتى تجف ثم نغسل البشرة.

ينصح بتكرار هذه الوصفة لمدة تتراوح مابين 2-3 مرات فى الأسبوع، بانتظام واتباع المكونات وطريقة التحضير السابق ذكرها، للحصول على نتائج إيجابية من حيث الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها.

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