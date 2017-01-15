كيف تضعين مكياج يناسب البحر

اهتمام المرأة بشكلها وجمال إطلالتها هو أولوية أولى بالنسبة لها أينما كانت، فهى دائماً ما تهتم بالظهور بإطلالة شيك بداية من المناسبات الليلية والأفراح وحتى جمال إطلالتها على الشاطئ، فهى دائماً ما تريد أن تظهر فى أجمل صورة تلفت نظر من يراها، ولأنك دائماً ما تقفين عاجزة أمام إطلالتك فى المصيف بداية من الشاطئ وحتى خروجتك الليلية، يقدم لكِ اليوم السابع طلات بميك أب خفيف يمكنك أن تضعيه على الشاطئ أو فى خروجة المصيف الليلية، لتكونِ واثقة من إطلالة تجعل من حولك يشعرون بالبساطة والجاذبية فى آن واحد.

اختارى دائماً ما بين الألوان النود والبيج وحتى البنى بجميع درجاته، وابتعدى تماماً عن الكحل، وكل ما هو مرتبط بمكياج العيون، فرسم العين يعطيكِ إطلالة جريئة تناسب خروجاتك الليلية، فكونى دائماً بعيدة عنه فى أثناء المصيف.

ضعى زبدة الكاكو ذات اللون الخفيف، مع نظارة الشمس وقبعة البحر، وطلى بإطلالة بريئة وبسيطة فى النهار على الشاطئ، ولكن احرصى دائماً على الابتعاد عن الألوان الملفتة كالأحمر والموف، من أجل إطلالة طبيعية وأنيقة.