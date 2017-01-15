أسباب وطرق علاج مشكلة تشقق الأظافر

مشاكل الأظافر لا حصر لها مثل التقشر والتشقق والضعف فهي أحد الأشياء التي تزعج أي امرأة وتجعلها تخجل من شكل أظافرها.

كما أنها تعد من أكبر المشاكل التي تعاني من أغلب النساء. وغالبًا ما يكون السبب وراء تشقق الأظافر هي أخطا،ء تقومين بها تؤدي إلى حدوث هذا.

لذلك تعرفي معنا على أسباب تشقق الأظافر وتكسرها، وكذلك بعض الوصفات الطبيعية لتقوية الأظافر من جديد... أسباب تشقق الأظافر

١- جفاف الأظافر أحد الأسباب الشهيرة التي تؤدي إلى تشقق الأظافر.

فعندما تقل نسبة السوائل بالجسم تصبح الأظافر هشة وضعيفة للغاية مما يجعلها عرضة للإنحناء والتكسر والتشقق وذلك بمجرد استطدامها بأي شئ صلب.

حتى أنها تصبح عرضة للكسر أثناء ارتداء الملابس.

٢- قضم الأظافر، واحدة من العادات السيئة التي تؤدي إلى تشقق وضعف الأظافر. ولأن هناك العديد من السيدات تعاني من القلق نظراً لضغوط الحياة والتقلبات المزاجية اللاتي يمرن بها خلال أوقات الدورة الشهيرة. فبالتالي تكون مشكلة قضم الأظافر منتشرة بينهن بقوة.

فيؤثر لعاب الفم على الأظافر ويجعلها هشة بشكل كبير.

ولكن إن كنت تريدين الحصول على أظافر قوية طوال الوقت يجب التوقف عن هذه العادة.

٣- لا شك أن الفطريات تؤثر على قوة أظافرك فتصبح هشة.

ويمكن أن تصيب البكتريا والفطريات أظافرك في حالة عدم الاهتمام بتظيفها جيدًا أو في حالة استخدام أدوات شخص آخر وهي غير معقمة.

فتصبح الأظافر ضعيفة للغاية ويمكن أن يكون هذا السبب في عدم نمو الأظافر لمدة طويلة فيكون مصيرها التشقق والتكسر المستمر.

٤- هناك بعض الأمراض التي تؤثر بالسلب على قوة الأظافر فتؤدي إلى تشققها، مثل الغدة الدرقية وأمراض الكبد وأمراض الكلى وسرطان الجلد والصدفية. فكل هذه الأمراض تضعف قوة الأظافر وتؤدي إلى تشققها حتى وإن تم الاعتناء بها من خلال روتين خاص بالأظافر.٥- استخدام مزيل الطلاء بشكل مبالغ أحد الأمور التي تؤدي إلى تشقق الأظافر وذلك لأنه يحتوي على مواد كيميائية ضارة تقوم بإضعاف قوة الأظافر.

وهنا يفضل اللجوء إلى استخدام المزيلات المصنوعة من مواد طبيعية لتحافظ على ترطيب أظافرك.

عادات لحماية الأظافر من التشقق

١- ابتعدي عن استخدام الماء الدافئ لفترة الطويلة على اليدين.

٢- استخدمي مرطبات الأظافر باستمرار للحفاظ على قوة أظافرك.

٣- تجنبي استخدام الأظافر في فتح أو إلتقاط الأشياء المعدنية.

٤- استبدلي مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على مواد كيميائية بآخر طبيعي.

٥- تناولي المكملات الغذائية التي تساعدك في العناية بالأظافر.

وصفات طبيعية لعلاج تشقق الأظافر



