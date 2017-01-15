طريقة عمل سبراى ملح البحر للشعر الكيرلى

يعد ملح البحر ضروريا لشعر أقوى وأكثر صحة، ولكن إذا لم تستطيعى السفر إلى البحر للاستمتاع بمميزاته يمكنك عمل سبراى ملح البحر فى المنزل.

ويتم استخدام ملح الإبسوم من قبل ممارسى الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم فى صناعة التجميل، عندما تستخدم لتصفيف الشعر، فإن كبريتات الماغنيسيوم تكون أقل جفافا على شعرك من ملح البحر، ما يخلق شعرا كيرلى أكثر ليونة وصحية من الوصفات التقليدية لرذاذ الملح.

كما يعد ملح البحر غنى المعادن أمرا ضروريًا فى هذه الوصفة لتغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر بشكل أفضل، حسبما نشر موقع "draxe".

المكونات



8 أكواب ماء ساخن وليس مغلية.

3 ملاعق كبيرة من ملح إبسوم

1 ملعقة صغيرة من ملح البحر الغني بالمعادن، مثل ملح سلتيك أو البحر الميت

ملعقة صغيرة من زيت أركان، ويمكنك استخدم أقل إذا كنت عرضة للشعر الدهني.

زيت أساسي من اختيارك سواء كان إكليل الجبل أو الليمون خياران جيدان

-طريقة عمل الـ "سبراى"

فى وعاء خلط صغير، أضف 8 أكواب من الماء الساخن وملح إبسوم وملح البحر وزيت الأركان والزيوت الأساسية.

ثم يقلب جيدا لحين يصبح المزيح متماسكا.

صب بعناية خليط الماء الساخن في زجاجة الرذاذ الخاص بك.

إذا كنت تضيف زيوتًا أساسية إلى رذاذ الملح البحري الخاص بك وكنت تستخدم زجاجة بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام، فتأكد من أنها بلاستيكية عالية الكثافة أو بلاستيكية سميكة من المواد الغذائية.

ضعى رأسك على مقربة من زجاجة الرش وهزيها جيدا قبل بدء الرش، لمدة 30 ثانية.

يمكنك تخزين رذاذ ملح البحر في درجة حرارة الغرفة، وسيكون لديه 3 أشهر على الأقل من العمر الافتراضي.



