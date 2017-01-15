أقراط الشراشيب الطويلة.. موضة الصيف

فى فصل الصيف تستعد الفتيات لشراء الملابس والإكسسوارات التى تليق بها، وتعتمد فى الكثير من اختيارتها على الألوان الفاتحة التى تتناسب مع أجواء الصيف، فتهتم كل فتاة بشكل خاص بإكسسوارتها خاصة إذا كانت غير محجبة، فتقضى وقتاً طويلاً فى شراء الأقراط المتنوعة مختلفة الأشكال كى تتناسب مع ملابسها وتسريحة شعرها التى تبرز جمال الإكسسوارات.

وبما أن الموضة جاءت مختلفة ومميزة، فانتشرت الأقراط ذات الـ"شراشيب" لتتصدر أخر صيحات الموضة هذا العام بأشكالها وألوانها المختلفة، لتليق مع الكثير من استايلات ملابسك سواء فى العمل أو فى الخروج والسهرات.

ويمكنك ارتداء هذا النوع من الأقراط الملونة فى المناسبات العائلية ومع أصدقائك وفى الحفلات، أما فى العمل فيمكنك تخصيص مجموعة من الأقراط ذات الألوان الغامقة لارتدائها كالأسود والنبيتى، وكذلك الأبيض.

وفى أسبوع الموضة الأسترالى، ظهرت بعض عارضات الأزياء بهذا النوع من الأقراط فى عدة عروض بسيدنى، مما يشجع الفتيات على ارتدائها باعتبارها آخر صيحات الموضة هذا العام.