مكياج الريترو من أساليب المكياج الفرنسية الكلاسيكية التي تفضلها الكثيرات، واليوم سنتعرف على طريقة اعتماد مكياج الريترو الأحمر لسهرات صيف 2019 الذي لا تزول موضته مطلقاً.











- ارسمي الحواجب وحدديها بالكونسيلر.

- لرسم الايلاينر بطريقة محترفة وصحيحة ضعي شريط لاصق على زاوية العين الخارجية وابدئي بوضع ظلال العيون باللون البني الداكن ثم الاسود في خارج العين واللون الابيض في زوايا العين الداخلية.

- بواسطة الايلاينر السائل، إرسمي خطاً اسود اللون من خارج العين الى داخلها وليكن ممدودا بشكل بارز.

- بعد ترطيب الوجه بالكامل، ضعي كريم الاساس والكونسيلر تحت العينين وعلى كامل الوجه.

- اعيدي وضع بعضاً من الكونسلير حول الانف وامزجيه مع البلاشر.

- وكلمسة اخيرة قومي بتنظيف منطقة الخدين وتحت العينين بالفرشاة أيضا وعبر اضافة بعض من المضيء.

- ارسمي الشفايف بروج مات باللون الاحمر.