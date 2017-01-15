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مكياج الريترو الأحمر لسهرات صيف 2019

مكياج الريترو الأحمر لسهرات صيف 2019

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مكياج الريترو من أساليب المكياج الفرنسية الكلاسيكية التي تفضلها الكثيرات، واليوم سنتعرف على طريقة اعتماد مكياج الريترو الأحمر لسهرات صيف 2019 الذي لا تزول موضته مطلقاً.


- ارسمي الحواجب وحدديها بالكونسيلر.
- لرسم الايلاينر بطريقة محترفة وصحيحة ضعي شريط لاصق على زاوية العين الخارجية وابدئي بوضع  ظلال العيون باللون البني الداكن ثم الاسود  في خارج العين واللون الابيض في زوايا العين الداخلية.
- بواسطة الايلاينر السائل، إرسمي خطاً اسود اللون من خارج العين الى داخلها وليكن ممدودا بشكل بارز.
- بعد ترطيب الوجه بالكامل، ضعي كريم الاساس والكونسيلر تحت العينين وعلى كامل الوجه.
- اعيدي وضع بعضاً من الكونسلير حول الانف وامزجيه مع البلاشر.
- وكلمسة اخيرة قومي بتنظيف منطقة الخدين وتحت العينين بالفرشاة أيضا وعبر اضافة بعض من المضيء.
- ارسمي الشفايف بروج مات باللون الاحمر.
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