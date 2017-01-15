كيف تختارين المنظف الأنسب لبشرتك

تعتبر منظفات البشرة من أساسيات العناية الصحيحة ببشرتك، وتحرص كل امرأة علي استعمال منظف البشرة الخاص بها والذي يلبي احتياجات بشرتها بحسب نوعها سواء كانت جافة، دهنية أو مختلطة.

لذلك لا بد من معرفة أنواع المنظفات المختلفة ووظيفة كل منها وتركيبته الخاصة. لا يمكنكِ بأي حال من الأحوال استخدام الصابون أو المنظفات الكيماوية على بشرة الوجه، فقد تتسبب في تلفها بشكل بالغ. حيث تعمل العناصر الكيماوية القاسية على انتزاع الزيوت الطبيعية المرطبة للجلد، مما يؤدي لتعرض البشرة للجفاف وفقدان المرونة.

إليكِ أنواع منظفات البشرة المختلفة واختاري من بينها المناسب لكِ.

1- المنظف الرغوي

تعد تلك الأنواع من منظفات البشرة هي الأكثر شيوعاً، تساعد الرغوة على إزالة الجراثيم والأتربة بشكل فعّال، كما تساعد كذلك على إزالة آثار المكياج العالقة على سطح البشرة باستثناء العينين. فتحتاج منطقة محيط العين لاستخدام منظف مناسب خالي من العناصر القاسية. لا يترك أي بقايا على البشرة، لكن مع استخدامه لفترات طويلة قد يتسبب في تعرض بشرتك للجفاف. مناسب لجميع أنواع البشرة، لكنه الأنسب للبشرة الدهنية.

2- زيوت تنظيف الوجه

زيوت الوجه هي من منظفات البشرة على نسبة كبيرة من الزيوت لتمد البشرة بالترطيب اللازم. تساعد على إزالة آثار المكياج المقاوم للماء، كما يمكن استخدامه لإزالة مكياج العين كذلك. على الرغم من آثارها الفعّالة لتنظيف البشرة، إلا أنها قد تترك بعض البقايا الزيتية. لا تمنحك رغوة، لكنها لطفة على البشرة. مناسبة تماماً لصاحبات البشرة الجافة، فتمد البشرة بالترطيب العميق وتحميها من الجفاف الشديد.

3- الحليب المنظف

الحليب المنظف هو أحد أنواع منظفات البشرة الغنية بالعناصر المرطبة. لطيف على البشرة، ولا يتسبب في وجود رغوة، يساعد على إزالة الأوساخ بشكل فعّال، لكن لا يزيل آثار المكياج المقاوم للماء ومناسب لصاحبات البشرة الجافة.

4- ماء ميسيلار Micellar Water

تحتوي تلك المنظفات على نسبة هائلة من العناصر المرطبة والتي تناسب جميع أنواع البشرة،لا تمنحك رغوة على الإطلاق، ويمكن توزيعها على البشرة باستخدام قطعة من القطن دون الحاجة لشطفها بالماء، لطيفة على البشرة وتساعد على إزالة الأوساخ والمكياج دون أن تترك أي آثار على البشرة.

6- المناديل المبللة

المناديل المبللة هي أيضاً من الوسائل التي تلجأ إليها بعض الفتيات لتنظيف البشرة. فتحتوي بعضها على نسبة من الكريم المرطب، كما تساعد على إزالة الأتربة والأوساخ. تتوافر كذلك بعض الأنواع المزيلة للمكياج. لكن لا ينصح أطباء الجلد باستخدامها لفترات طويلة، حيث يتسبب الاحتكاك الشددي بتلف الوجه واحمرار الجلد.



