5 منتجات تجميل يمكن تصنعيها منزلياً

تمثل مجموعة المكياج، أحد أهم العناصر التي تحتفظ بها المرأة في حقيبتها الخاصة، وتصطحبها معها أينما ذهبت.



وفي الكثير من الأحيان، قد تحتاج المرأة إلى بعض عناصر المكياج في وقت لا يمكنها شراؤها من المتجر، لذا يمكنها استبدال هذه العناصر بأشياء منزلية أخرى.





فيما يلي 5 منتجاات تجميل يمكن صنعها في المنزل، وفق ما ورد في صحيفة "تايمز أوف إنديا":





1- الهايلايتر

إن كنت لا ترغبين في شراء هايلايتر جديد يمكنك استخدام ملمع الشفاه عوضاً عنه. يمكنك أيضاً مزج القليل من زيت جوز الهندي مع بعض الصباغ اللماع للحصول على هايلايتر طبيعي.





2- مرطب الشفاه

مكنك أن تصنعي مرطباً للشفاه عبر مزج زيت الزيتون والسكر حتى يتحول إلى هلام، ومن ثم ادهني شفتيك به، فالزيت مرطب طبيعي للبشرة.





3- كريم واقي من الشمس

امزجي مرطب الشفاه مع القليل من كريم الأساس لتحصلي على كريم يقي بشرتك من الشمس، ويمنع سيلان المكياج عن وجهك في الصيف.





4- منظف لفراشي المكياج

إذا كنت ترغبين بتنظيف فراشي المكياج الخاصة بك، يمكنك استخدام شامبو الشعر العادي لإنجاز هذه المهمة. ضعي كمية من الشامبو في دلو من الماء الساخن، وانقعي فراشي التجميل لعدة ساعات ومن ثم اغسليها بالماء البارد.





5- مسحوق الحاجبين

إن نفذ مسحوق الحاجبين لديك، يمكنك استخدام مسحوق الظلال لملء وتشكيل حاجبيك.