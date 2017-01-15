قواعد الأناقة والموضة للمرأة فوق سن الأربعين

لايعني وصولك سن الأربعين أن تفقدي أناقة المظهر، فالحقيقة أن على المرأة الحفاظ على مظهرها الجميل مهما كان عمرها، لكن بالاختيار المناسب لما يتواءم مع المرحلة العمرية التي وصلت لها، فهناك نساء يخطئن كثيرا في اختياراتهن للزي وغيرها بما لايليق مع المرحلة العمرية مما ينتج عنه كارثة في المظهر العام، لذا يقدم لك خبراء الموضة والأناقة بعض القواعد الهامة التي ينبغي الالتزام بها لو كنت فوق سن الأربعين.

1- لا ترتدي ملابس أصغر كثيرا من سنك

هناك بعض المحلات التي تبيع ملابس شابة جدا فانتبهي عند الاختيار لأنك لو ارتديت ملابس المراهقات أو من هن في بدايات عمر الشباب لن تليق بك وستضفي عليك مظهرًا محرجًا، لذا انتقي الملابس الأكثر وقارا ذات الألوان الهادئة.

2- لا تبالغي وترتدي ملابس لكبار السن جدا

الاعتدال هو الأفضل فلا تختاري ماهو شبابي جدا ولا الملابس الخاصة بكبار السن، فأنت في منتصف العمر فلا ترتدي أحذية جدتي ولا سراويل البدل القطيفة ولا النظارات التي لها سلسلة على الأقل لمدة الثلاثين عاما القادمة.

3- قواعد الراحة

لا يجب الانتظار حتى سن الأربعين حتى تتخلصي من الملابس الغير مريحة التي ترغبين في خلعها بسرعة فور رجوعك للمنزل، الفكرة هي أن ترتدي ما يشعرك بالراحة فقط.

4- اكتشفي الألوان الخاصة بك

عليك التعرف على الألوان التي يمكنك ارتداؤها والتي يجب تجنبها كلما تقدمت في العمر، وطبعا يفضل تجنب الألوان البراقة الجريئة وارتداء ظلال هادئة.

5- حافظي على بساطة مظهرك

اتركي صغار السن يرتدون الجديد في صيحات الموضة واحتفظي لنفسك بمظهر يتسم بالبساطة، ومع ذلك يمكنك من وقت لآخر ارتداء إكسسوار واحد جريء بينما عليك تجنب الكعب العالي الأسود، ويمكنك ترك حقيبة اليد البيج المملة واختاري الأخضر أو المرجاني بدلا منها.

6- جينز المرأة الحامل

من الأخطاء التي تقع فيها النساء مع التقدم في العمر ارتداء جينز الأم الحامل معتقدات أنه مريح، لكن هذا غير جيد والأفضل اختيار أي نوع آخر مريح من السراويل الجينز التي تمنحك الراحة وحسن المظهر في نفس الوقت.

7- اعلمي ما يجعلك جذابة

عليك تقبل التغيرات التي تحدث بجسمك كلما تقدمت في العمر، فهناك ملابس كنت ترتدينها وأنت في العشرينات لم تعد تناسبك الآن.

8- اهتمي بتفاصيل أناقتك

هناك من تهمل مظهرها بمجرد وصولها مرحلة عمرية كبيرة مما يفقدها جاذبيتها، لكن مهما كان عمرك أضيفي بعض الدقائق لمراجعة كل تفصيلة في مظهرك، مثل تصفيف شعرك جيدا وتنسيق حجابك واختيار الألوان المتناغمة، وتلميع حذائك والحفاظ على بشرتك.. وكل شيء لتبدين في كامل أناقتك.



