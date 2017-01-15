خطوات العناية بالأظافر قبل المناكير

المناكير يزيد من جمال يديك وأناقتهما ولكي تكون أناقتك كاملة لابد من العناية بالأظافر بالطرق الصحيحية كما يلي:

1- نظفي أظافرك بشكل يومي بفرشاة خاصة بالأظافر لإزالة الأوساخ التي يمكن أن تكون قد علقت بها.

2- رتبي أظافرك بقصها بشكل أسبوعي وبردها بشكل دائري أو مستطيل، لتزيدي من جمال وأناقة أناملك.

3- حافظي على نظافة الأدوات التي تستخدمينها في القص والبرد، حتى لا تنتقل أي عدوى لأظافرك وتصبح مرتع للبكتريا والجراثيم، ويتم التنظيف والتعقيم بأن تضعي الأدوات بماء ساخن جداً لمدة خمس دقائق بشكل أسبوعي أو بعد كل استخدام.

4- قص الأظافر وبردها يكون بشكل أسبوعي وليس بشكل يومي، فتعريضها للمبرد بشكل يومي يؤدي لتكسرها وتهشمها بشكل أسرع.

5- لا تبخلي على أظافرك والجلد المحيط بالترطيب والاهتمام، فيجب دهن الأظافر بمواد مغذية للظفر بشكل مستمر، ولا تنسي استخدام المرطبات للجلد المحيط بالظفر لتحافظي على جمال وصحة أظافرك ويديك.

6- استخدام أنواع ذات جودة عالية من المناكير، ويجب وضع طبقة من الأساس الشفاف قبل وضع المناكير للمحافظة على الظفر وتشكيل طبقة عازلة بين الظفر والمناكير.

7- تنظيف بقايا المناكير من الجلد المحيط بالظفر، لتحافظي على سلامة خلايا الجلد، فطبقة المناكير تعمل كغشاء يمنع خلايا الجلد من التنفس.

8- عند تطبيق المناكير على الأظافر يجب إزالته أسبوعياً لمدة يوم واحد على الأقل لتريحي الظفر قليلاً.

9- عند إزالة المناكير استخدمي مزيل للمناكير بجودة عالية لتحافظي على صحة أظافرك.

10- أزيلي المناكير بلطف، مع تجنب الضغط على الظفر عند إزالته، واستخدمي قطنة خاصة لإزالة المناكير.