الجمبسوت الجلد نجم موضة الشتاء

الجمبسوت الجلد نجم الموضة النسائية في شتاء 2019-2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.







وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن الجمبسوت أو الأفرول يمتاز بطابع عملي للغاية، لأنه يتكون من قطعة واحدة، مشيرةً إلى تميزه في هذا الموسم باللون الأسود أو درجات البني.





وأضافت مايروزه أن الجمبسوت يأتي بقصة واسعة مع تسليط الضوء على الوسط، إضافةً إلى تفاصيل مستوحاة من ملابس العمال مثل الجيوب الكبيرة، مشيرةً إلى أنه يمكن إضفاء لمسة أنوثة على الجمبسوت ذي الطابع الذكوري بتنسيقه مع حذاء بكعب عال.