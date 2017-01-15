نصائح أساسية لنمو الأظافر والحفاظ عليها

تهتم المرأة اهتماما خاصا بمظهر يديها، والتى تبدأ من إهتمامها بالأظافر وتقليمها، حيث تلعب الأظافر دورا بارزا فى إظهار جمال يد الفتيات.

ومن أجل تطويل الأظافر، والحفاظ عليها من تكسرها الذى ينتج نتيجة عدة أسباب أهمها، عدم الاهتمام بتقليمها، والتغذية الخاطئة وحتى التوتر المستمر، نقدم إليك مجموعة من النصائح :

- يجب الاهتمام بتناول أطعمة صحية كالفواكه والخضروات الطبيعية، لاحتوائهم على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تعتبر عنصر رقم 1 في المساعدة على تقوية الأظافر.

- اختيار مزيل طلاء أظافر خالى من الأسيتون.. حيث يؤثر كثرة إستخدام الاسيتون على قوة الأظافر مما يسبب فى تكسرها وضعفها بشكل كبير جداً، كما يجب منح الأظافر فرصة للتنفس بعد إزالة المنيكير من عليها، فلا تقومى بإستخدام هذه الأدوات التجميلية بشكل مستمر ومتتالى حتى لا تفقد أظافرك قوتها.

- تقليم الأظافر وتنظيفها بشكل دورى ومستمر يساعد فى الحفاظ على صحتها ومظهرها، لذا احرصى على تقليم أظافرك مرتين أسبوعياً من خلال قص الزيادات فقط.

- تنعيم يديك عن طريق وضع كريم مرطب يومياً قبل النوم هو أمر أساسى يساعد على رطوبة وصحة الأظافر بشكل كبير، لذا احرصى على استخدام كريم اليدين المرطب يومياً قبل النوم.



