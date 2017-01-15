بالصور.. احدث صيحات الازياء باسبوع ملبورن للموضة









يعد اسبوع ملبورن للموضة والازياء، الحدث المميّز لمستهلكي الأزياء لهذا الموسم، فهو يستعرض مجموعات جاهزة للملابس لفصل الربيع والصيف.

ويستحوذ أسبوع الموضة في ملبورن على المدينة في الفترة من 28 أغسطس إلى 5 سبتمبر، حيث تحتفل بالأفضل في عالم الأزياء الأسترالية مع أكثر من 150 حدثًا.

وتعرض ملبورن بشكل مبدع كوجهة مميزة للأزياء وتجارة التجزئة والتصميم والضيافة.

هذا وقد تم تصميم هذا الحدث الفريد من نوعه في ملبورن ليضع ملبورن كعاصمة للأزياء في أستراليا، مما يوفر منصة إطلاق للمصممين والعارضين والماركات الناشئة.

ويتميز البرنامج المتنوع للاسبوع بكل شيء بدءًا من عروض الازياء وخبرات كبار الشخصيات إلى لحظات الأزياء المنبثقة والمحادثات مع قادة الصناعة.



