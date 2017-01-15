ماسكات الجليسرين حماية متكاملة لبشرتكِ في الصيف

تتعرض بشرتنا في فصل الصيف للكثير من المشاكل من تشققات وبقع داكنة، بسبب الأتربة وارتفاع درجات الحرارة، مع حرارة الشمس، لهذا أنتِ بحاجة إلى ملطف دائم لـ بشرتِك، سواء بشرة الوجه أو اليد أو القدمين، لتحصلي على بشرة ناعمة ورطبة طوال الوقت.



والجليسرين يُعتبر أحد أهم هذه المرطبات، بخاصة وأنه معروف بخصائصه التي تساعد على علاج مشاكل تشقق اليدين والقدمين، وهي أحد أكثر المشاكل شيوعًا للصبايا بفصل الصيف.

كما أنه يساعد في الحصول على ملمس ناعم لبشرتِك.

لهذا جمعنا لكِ مجموعة ماسكات لبشرتكِ، من الجليسرين المرطب لـ بشرة صحية في الصيف، وإليكِ التفاصيل:

-ماسك الجليسرين والعسل والسكر البني لتقشير البشرة



ماسك الجليسرين

- 2 ملعقة كبيرة جليسرين

- 2 ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة كبيرة سكر البني

- نصف ملعقة عسل أبيض

طريقة عمل الماسك

ماسك البشرة من الجليسرين

- اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ المبللة، مع فركها بلطف.

- اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة على وجهِك.

- اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

- يمكنكِ تكرار الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا فقط، لتقشير البشرة والحصول على ملمس ناعم.

ماسك الجليسرين والليمون لنعومة القدمين



ماسك العناية بالبشرة

- ملعقة كبيرة جليسرين

- نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون

-طريقة عمل الماسك

خلطات للعناية بالبشرة من الجليسرين

- اخلطي الجليسرين مع الليمون، وضعي الخليط على بشرة قدميكِ بعد غسلها جيدًا، ثم اتركي الخليط يجف.

- استخدمي قطعة قماش قطنية لإزالة الماسك من دون غسل قدميكِ.

- كرري هذا الخليط أكثر من مرة أسبوعيًّا، لعلاج تشقق القدمين والحصول على بشرة ناعمة.

هذا الخليط يساعدكِ على التخلص من أيّ روائح كريهة، ويفضل قبل عمل الخليط أن تكون قدماكِ منقوعة في الماء لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح رطبة وتتشرب الماسك جيدًا.

ماسك الجليسرين والليمون والحليب الباودر لليدين



الجليسرين والليمون والحليب الباودر

- ملعقة كبيرة جليسرين

- ملعقة كبيرة عصير ليمون

- 2 ملعقة كبيرة حليب باودر

- نصف كوب ماء ورد

طريقة عمل الماسك

الجليسرين للعناية بالبشرة

- اخلطي الجليسرين مع الليمون والحليب مع ماء الورد، بوعاء عميق.

- انقعي يديكِ بالخليط لمدة نصف ساعة.

- اشطفي يديكِ بالماء الفاتر.

- كرري الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا للحفاظ على نعومة بشرة يديكِ.



