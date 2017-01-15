بخطوات سهلة وبسيطة..طرق للتخلص من حب الشباب

يعانى بعض الشباب من الجنسين ظهور حب الشباب على الوجه، نتيجة أسباب مختلفة والتى تسبب الشعور بالإحراج أمام الأصدقاء وزملاء العمل، ولذلك يسعى الكثيرين إلي استخدام بعض مستحضرات التجميل للتخلص من هذه المشكلة، ولكن قد يسبب هذا الحل نتائج سلبية، ولهذا نتعرف فى التقرير على وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب، وفقاً لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب

- زيت شجرة الشاي

يعتبر زيت شجرة الشاى من أنواع العلاجات المنزلية والمفيدة لحب الشباب، وذلك لإحتوائه على مضاد للبكتيريا و للإلتهابات، مما يساعد فى التخلص من حب الشباب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استعمال كريم مصنوع من مواد طبيعية منها زيت شجرة الشاى، أو إستعمال زيت شجرة الشاى مباشرة على حب الشباب.

طرق التخلص من حب الشباب

-زيت الجوجوبا

يعتبر زيت الجوجوبا من المواد الطبيعية الشمعية والمستخرجة من بذور شجيرة الجوجوبا، والتى تساعد على إصلاح الجلد التالف، والتئام الجروح، والتخلص من حب الشباب والبثور، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع بضع قطرات من زيت الجوجوبا على قطعة قطن، لعلاج حب الشباب .

- العسل



يساعد العسل فى علاج العديد من الأمراض الجلدية ، مثل حب الشباب، وذلك لإحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال من خلال وضع قطرات من العسل على قطعة قطن وتنظيف مكان حب الشباب.



