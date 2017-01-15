نصائح لأحمر شفاه يدوم

لست مضطرة للقيام بوشم شفاهك لضمان عدم زوال أحمر الشفاه أينما كنت ، فهناك خطوات بسيطة يمكنك القيام بها لتتجنبي ثبات أحمر الشفاه لأطول فترة ممكنة من الزمن:



اجعلي شفاهك ملساء

قبل أي خطوة من خطوات الماكياج يجب أن تتأكدي بأن شفاهك ليست متشققة ، وأنها خالية من الجلد الميت البارز فهو يشهوه شكل الشفاه خاصة إذا ماقمت بوضع أحمر الشفاه فوقها ، ومن الجيد هنا أن تكوني استخدمت الكريمات المرطبة في وقت سابق لتتجنبي الوصول إلى هذه النتيجة

قلم التحديد

بعد ضمان إزاله الطبقة الميتة ، أو جزءاً منها ، استخدمي قلم التحديد المناسب ، والذي يتطابق مع لون أحمر الشفاه ، ومرريه على امتداد الشفتين وليس فقط على الأطراف لتحديدها.



فرشاة خاصة بقلم أحمر الشفاه

لضمان ثبات اللون على شفتيك ، قومي باستخدام فرشاة خاصة بأحمر الشفاه فهي ستجعل اللون أكثر ثباتاً من خلال تغلغله أكثر في البشرة.



طبقتين من أحمر الشفاه

بعد أن تقومي بوضع أحمر الشفاه استخدمي المناديل الورقية بوضعها بين شفتيك ، واطبقيهما مرة واحدة دون الشد على المنديل ، أبعدي المنديل ، ومن ثم قومي بوضع طبقة أخرى من أحمر الشفاه ولكن بشرط أن لايكون اللون داكناً جداً.