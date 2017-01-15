للعيون الجريئة.. مكياج بألوان مميزة وخطوات بسيطة

يعتبر مكياج العيون اللمسة المتوجة لإطلالتك سواء في الأيام العملية أو المناسبات والسهرات، وسواء كنت من أصحاب العيون العسلية أو ممن يفضلن ارتداء عدسات ملونة، هناك بعض ألوان ظلال العيون تجعلهم بإطلالة جريئة ويمكنك تطبيقهم بخطوات بسيطة كالتالى

ذوات العيون البنية أو العسلية يمكنهم وضع ظلال العيون من درجات البنى وتكون الماسكرا أيضًا من نفس اللون مع وضع خط خفيف أسفل العيون ولكن يجب أن يكون من النوع البودرة ولا يتناسب الكريمى.





عند ارتداء عدسات ملونة من اللون الأخضر ضيفى أعلى العين خط من اللون الأخضر الفاتح ذو البريق اللامع فهو قادر على إضفاء على العيون لمسات عميقة ومبهرة.

العدسات ذات الألوان الجديدة مثل الأزرق أو الأكوا يكون الملائم لها وضع لمسات من ظلال العيون الترابية حتى تكون البطولة لدرجة لون العدسة وتخطف الأنظار





إن وضع درجات من ظلال العيون النيود مع العدسات ذات اللون الفاتح يمنح صاحبة العيون سحر ونظرة جذابة وفي نفس الوقت بسيطة لتناسب الأوقات العملية. كما أن وضع درجات من ظلال العيون النيود مع العدسات ذات اللون الفاتح يمنح صاحبة العيون سحر ونظرة جذابة وفي نفس الوقت بسيطة لتناسب الأوقات العملية.







