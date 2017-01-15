7 نصائح لجعل الأظافر أكثر جاذبية

العناية بالأظافر لا تقتصر على تقليمها وتنظيفها وتلوينها وحسب، وإنما تبدأ من العناية بتغذيتها وتقويتها وترطيبها كى تتمتع بمظهر صحى جذاب بأقل مجهود حتى دون تلوينها.

لذا نقدم هذه النصائح من موقع "health line" للعناية بالأظافر:

نصائح لتقوية الأظافر :

- احرصى على الحصول على البيوتين وهو أحد فيتامينات B، والذى يساعد على تقوية الشعر والأظافر، ويوجد فى بعض الأطعمة مثل السردين والبيض والبقوليات .

- تقليل التعرض للمياه، لأن الإفراط فى نقع الأظافر يتسبب فى ضعفها وهشاشتها، لذلك يجب ارتداء قفاز عند غسل الصحون.

- الحفاظ على ترطيب الجسم، من خلال شرب كمية كافية من الماء مع اتباع نظام غذائى صحى، يحتوى على الفيتامينات والمعادن المختلفة، والتى تعمل على تقوية الأظافر.

- تجنب استخدام ملمع يحتوى على مواد كيميائية ضارة ومزيل الأظافر الذى يحتوى على الأسيتون، المتسبب فى تلف وضعف الأظافر.

- تجنب الإفراط فى استخدام الأظافر الاكريليك ، حيث تتسبب فى تقشير وضعف الأظافر .

- تجنب الإفراط فى استخدام طلاء الأظافر الذى يحتوى على مواد كيميائية ضارة تتسبب فى ضعف الأظافر .

- تجنب استخدام منتجات التجفيف اليدين، والتى تتسبب فى ضعف وهشاشة الأظافر.



