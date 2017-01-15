وصفة سهلة وبسيطة للتخلص من شعر الوجه بطريقة طبيعية

تحرص أغلب الفتيات على الظهور بأجمل إطلالة، لذلك تهتم وتدقق فى أقل التفاصيل، ومع ذلك هناك بعض الأمور التى تعانى منها أغلب الفتيات، ومن أبرزها مشكلة إزالة الشعر من الوجه، حيث تجد صعوبة فى هذا الأمر، لكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال استعمال "البابايا" والطريقة نقلا عن موقع" boldsky" كالآتى:











مكونات ماسك البابايا:





ملعقتان كبيرتان من البابايا المهروسة النيئة





½ ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم





طريقة عمل الماسك:





اخلطى البابايا والكركم إلى أن تصبح عجينة ناعمة.





ضع العجينة على وجهك وقم بتدليكها بشكل دائرى لمدة 5 دقائق.





اترك القناع لمدة 15 دقيقة.





اغسله بالماء العادى.





استخدم هذا القناع 2-3 مرات فى الأسبوع.







