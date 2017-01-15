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طرق طبيعية وغير مكلفة لتعطير المنزل

طرق طبيعية وغير مكلفة لتعطير المنزل

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تسعي كل سيدة بعد أن تقوم بتنظيف بيتها وترتيبه أن يكون ذو رائحة عطرة وفواحة بأقل التكاليف وخصوصاً مع تزايد سعر المعطرات الجاهزة التي أصبحت لا تناسبهن لعدم توافقها مع الميزانية وضررها الشديد علي الأطفال نظراً لمكوناتها الكيميائية لذلك أصبحن يلجأن للمعطرات الطبيعية الغير مكلفة إليكِ أبرز الطرق :

- أولاً استخدمي البيكنج صودا "الكربوناتو" في غسيل السجاد وأضيفي "الخل الأبيض" لماء المسح.

- يمكنك استخدام مستخلصات الزيوت فمثلا قومي بشراء عبوات من زيت الورد أو النعناع أو الليمون الطبيعي وقومي بوضعه في الفواحة الخاصة به واتركيه حتي تمتلأ أرجاء المنزل بالرائحة ويمكنك أيضاً وضع "زيت النعناع" في عين الحوض بعد الانتهاء من غسيل المواعين.

- في قدر علي النار قومي بوضع أعواد القرفة وملعقة من الفانيليا السائلة علي لتر من الماء واتركيه يغلي علي نار هادئة تماماً.

- يمكنك زراعة بعض النباتات الطبيعية ذات الرائحة الجذابة ووضعها في الأماكن المراد تعطيرها.

- قومي بصناعة الشمع المعطر واختاري الرائحة المحببة لكِ .

وأخيراً يجب عليكِ أن تتأكدي من تخلصك التام من كل مصادر الروائح الكريهة وتهوية منزلك جيداً 

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