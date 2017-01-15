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استعيدى جمال شعرك بالصبار

استعيدى جمال شعرك بالصبار

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يقول خبير تصفيف الشعر سعيد حافظ، إن جيل الصبار يكمن فيه العديد من العناصر التي تعمل على ترميم الشعر من الداخل والخارج بصورة كبيرة ويساعد الشعر على النمو في وقت قصير ويكون العلاج فعاال لوقف التساقط 
 
وينصح خبير تصفيف الشعر بإحضار أوراق الصبار الطبيعى وشقها من النصف لإخراج الجيل منها، توضع فى طبق عميق مع إضافة نقاط قليلة من زيت جوز الهند ويضرب في الخلاط حتى يتحول إلى سائل كريمى 
 
يغسل الشعر بالشامبو ويجفف جيدًا ونبداء بتقسيم الشعر إلى خصلات وتوزيع خليط الصبار على الشعر وارتداء "بونيه" بلاستيك ويترك على الشعر لمدة 3 ساعات.
 
يشطف الشعر بالماء الفاتر للتخلص من جيل الصبار وسوف تظهر نتيجة القناع بعد المرة الأولى وعند المواظبة على هذا القناع سيستعيد الشعر رونقه ويبدأ في زيادة الطول .
 
 




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