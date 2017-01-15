دلكة الليمون والبرتقال لتقشير الجسم

الدلكة هي عبارة عن عجينة تتكون من نوعين وهي الدلكة البيضاء والدلكة السوداء، ويختلف كل نوع عن الآخر في المكونات، وتستخدم الدلكة لتفتيح وترطيب بشرة الجسم، وتصنع الدلكة من موادٍ طبيعية آمنة لا تؤذي البشرة، ولها العديد الفوائد سنتعرف عليها .

-فوائد دلكة الليمون لتقشير الجسم:

توحد لون بشرة الجسم وإزالة التصبغات.

تمنح الجسم رائحة عطرة تدوم لعدة أيام، وتؤخر نمو الشعر على الجسم.

تشد عضلات الجسم كما أنها تحمي من ترهل الجلد نتيجة تدليك الجسم بالدلكة.

تقشر الجلد وتخلص البشرة من الخلايا الميتة وبالتالي تعمل على تنعيم وترطيب البشرة بفعالية كبيرة.

تخلص البشرة من البقع الداكنة.

تغذي البشرة وتزيد لمعانها ونعومتها.

تخلص البشرة من الشوائب والحبوب.

-دلكة الليمون والبرتقال

-المكونات:

كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ثمرة من البرتقال.

ثمرة من الليمون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من زيت الأركان.



-طريقة التحضير والاستعمال:

نقطع الليمون والبرتقال مع القشر والبذور إلى مكعبات صغيرة جدًا، ثم نضع المكعبات في إناء ونضيف الماء الساخن.

نضيف العسل، والحليب البودرة إلى المكونات ثم نضع الإناء على نار خفيفة ونترك المزيج يغلي لمدة عشر دقائق.

نضيف زيت الأركان والنشا إلى المزيج ونتركه على النار حتى يصبح قوامه سميكًا.

نرفع الإناء عن النار ونترك الدلكة حتى تبرد، ثم نضعها في وعاء زجاجي ونغلقه بإحكام ونحفظه في الثلاجة لحين استخدامه.

ندلك الجسم والمناطق الداكنة بالدلكة قبل الاستحمام برفق وبشكل دائري، ونتركالخلطة على الجسم لمدة دقيقتين ثم نغسل الجسم بالماء الدافئ ورطب البشرة بالمرطب المناسب لنوع البشرة.

نستخدم الدلكة مرتين في الأسبوع ونستمر باستخدامها لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.



