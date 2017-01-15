5 نصائح للاهتمام بالشعر الجاف

العناية بالشعر الجاف لا تعنى فقط الاهتمام باستخدام منتجات مخصصة لهذا النوع من الشعر وإنما ينبغى أن تبدأ من الأساس بمعرفة أسباب جفاف الشعر والتوقف عن هذه الأخطاء، ثم تأتى الخطوة الثانية وهى العناية بالشعر

الطقس

حسب مجلة "womenshealthmag" فإن الشعر يتأثركثيرًا بحالة الطقس مما يجعله يعانى من الجفاف بسبب التعرض المفرط للشمس والسباحة فى الصيف، والبرودة الشديدة فى الشتاء.

التغيرات الهرمونية

الحمل وانقطاع الطمث أو استخدام حبوب منع الحمل هى أوقات تحولات فسيولوجية داخل الجسم يمكن أن تؤثر سلبًا على الشعر وتسبب له الجفاف والضعف.

استخدام الشامبو الخاطئ

إذا لم يتوفر لديكِ نوع الشامبو المناسب لشعرك لا ينبغى أبدًا أن تستخدمى نوع غير مناسب بل الأفضل أن تغسلى شعرك بضع مرات بالماء فقط لإزالة الزيوت المتراكمة على الشعر بدلاً من المخاطرة باستخدام شامبو خاطئ يجرد شعرك من زيوته الطبيعية ويترك أثرًا ضارًا عليه.

تصفيف الشعر وهو رطب

الشعر يكون أكثر عرضة للتقصف عندما يكون رطبًا، وعندما نصفف الشعر وهو رطب فإن ذلك يترك نهاياته هشة ومتقصفة.

الحرارة اليومية

استخدام المكواة ومجفف الشعر يوميًا وتعريض الشعر للحرارة بشكل يومى يجرده من الرطوبة ويسبب ضررًا كبيرًا له.