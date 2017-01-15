طريقة سريعة لعمل عجة البيض بالخضار





نقدم لك اليوم من خلال موقعنا egynews.net عجة البيض بالخضار، بطعم مميز، وطيب ومفيد، لوجبة فطور او عشاء صحي شهي، بمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ، قدميها واستمتعي مع عائلتك بألذ مذاق، وبالصحة والعافية .



مقادير عجة البيض بالخضار

- البيض : 4 حبات

- حليب : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الفطر : كوب (مفروم ناعم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور/ اختياري)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

طريقة تحضير عجة البيض بالخضار

1. اخفقي البيض مع الحليب والملح والفلفل.

2. أضيفي الفطر والبقدونس واخلطي جيداً.

3. سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة على النار وأضيفي خليط البيض واتركيه على نار متوسطة حتى يتحمر ثم اقلبي العجة على الجهة الأخرى حتى تتحمر.

4. انثري الجبن الموزاريلا فوق البيض واطفئي النار.

5. ضعي البيض في طبق التقديم وانثري القليل من البقدونس المفروم وقدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص.



