6 خطوات لحماية شعرك من أشعة الشمس

تُعاني بعض الفتيات من تلف الشعر نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم حمايته بطريقة فعالة مما يسبب العديد من الأضرار للشعر، لذا نرصد خلال السطور التالية خطوات لحمايته:

- ترطيب الشعر بكريم مناسب لنوعية شعرك لحمايته من مواد طبيعية 100% فالترطيب يعمل على حمايته من الجفاف.

- لابد أن يشمل روتينك الأسبوعي استخدام منتجات حماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية وذلك من خلال شراؤها من محلات منتجات الشعر.

- استخدام ماسك المايونيز يعد من الماسكات التي تعمل على تنعيم الشعر من خلال خلط 5 ملاعق من المايونيز مع بيضتين وفردهم على الشعر مدة 20 دقيقة ثم الشطف بالشامبو الخفيف.

- عمل ماسك الزيت الأسبوعي من خلال تدفئة الزيت قليلًا وجعله يتغلل الشعر وبعد ساعة يتم غسله جيدًا يُفضل استخدام مجموعة من الزيوت مثل زيت الزيتون واللوز والخروع.

- استخدمي الشامبو المناسب لنوعية فروة الرأس ولا تستخدمي الكيماويات لإضرارها بفروة الرأس.

- العمل على ارتداء اسكارف أو قبعة عند التعرض لأشعة الصيف المباشرة.