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6 خطوات لحماية شعرك من أشعة الشمس

6 خطوات لحماية شعرك من أشعة الشمس

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تُعاني بعض الفتيات من تلف الشعر نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم حمايته بطريقة فعالة مما يسبب العديد من الأضرار للشعر، لذا نرصد خلال السطور التالية خطوات لحمايته:

- ترطيب الشعر بكريم مناسب لنوعية شعرك لحمايته من مواد طبيعية 100% فالترطيب يعمل على حمايته من الجفاف.

- لابد أن يشمل روتينك الأسبوعي استخدام منتجات حماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية وذلك من خلال شراؤها من محلات منتجات الشعر.

- استخدام ماسك المايونيز يعد من الماسكات التي تعمل على تنعيم الشعر من خلال خلط 5 ملاعق من المايونيز مع بيضتين وفردهم على الشعر مدة 20 دقيقة ثم الشطف بالشامبو الخفيف.

- عمل ماسك الزيت الأسبوعي من خلال تدفئة الزيت قليلًا وجعله يتغلل الشعر وبعد ساعة يتم غسله جيدًا يُفضل استخدام مجموعة من الزيوت مثل زيت الزيتون واللوز والخروع.

- استخدمي الشامبو المناسب لنوعية فروة الرأس ولا تستخدمي الكيماويات لإضرارها بفروة الرأس.

- العمل على ارتداء اسكارف أو قبعة عند التعرض لأشعة الصيف المباشرة.

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