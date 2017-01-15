وداعاً لتقصف الشعر من الامام

تتفاجأ الكثير من النساء بتعرّض المنطقة الأماميّة من الشعر للتقصّف، وذلك نتيجة اتّباع أنظمة غذائيّة غير صحيّة، ربط الشعر بشدّة، التعرّض المستمرّ لأشعّة الشمس، أيضاً تجفيف الشعر بالمنشفة بعد الاستحمام، الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف الكهربائيّة... جميعها تؤدّي إلى جفاف الشعر وتلفه، ما يستدعي علاج الشعر تحسّباً من انتشار التقصّف في كامل خصلات الشعر، وهذا العلاج باللّجوء إلى وصفات طبيعيّة يمكن إعدادها في المنزل، هذا إضافة إلى تجنّب أسبابه والمواظبة على قصّ أطراف الشعر.



علاجات منزليّة لتقصّف الشعر من الأمام:





يحتوي زيت اللّوز على البروتين وأوميغا 3، إضافة إلى فيتامين E التي تعمل على ترميم الشعر وتغذيته، كما يساعد زيت اللّوز على علاج مشاكل فروة الرأس، كالقشرة والصدفيّة. يدوره الأفوكادو يعالج الشعر المتضرّر والجافّ لاحتوائه على الفيتامينات والبروتينات المفيدة أيضاً لتعزيز نموّ الشعر وكثافته.









- زيت اللّوز والأفوكادو لعلاج تقصف الشعر





المكوّنات:





• حبّة من الأفوكادو.

• بضع قطرات من زيت اللّوز.





يهرس الأفوكادو تماماً بالشوكة. ليصبح قوامه ناعماً، تضاف له قطرات زيت اللّوز مع المزج المستمرّ. تغمس فرشاة ماسك الشعر بالخليط لتوزيعه على شعر رطب، وتحديداً على المنطقة الأماميّة ويترك لمدّة لا تقلّ عن 45 دقيقة، ليغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

يتمّ اللّجوء إلى تطبيق هذا القناع مرّة أسبوعيّاً على الأقلّ.









زيت الزيتون وصفار البيض





زيت الزيتون من أهمّ الزيوت التي ينصح باستخدامها لعلاج مشكلة التقصّف لغناه بالأحماض الدهنيّة أوميغا 3 وفيتامين E الذي يكافح الجذور الحرّة المسبّبة بجفاف الشعر وظهور الشيب. أمّا صفار البيض، فهو مليء بالبروتين الضروريّ للشعر التالف والمتقصّف والذي يعمل بفعالية كبرى على إصلاحه من جديد، كذلك اللّيمون يعالج تساقط الشعر، القشرة، يحفّز نموّ الشعر ويمنحه اللّمعان، الحيويّة والنعومة.





المكونات:





• صفار بيضة.

• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

• ملعقة من عصير اللّيمون.

يخفق صفار البيض، ثمّ يضاف زيت الزيتون وعصير اللّيمون. يوزّع الخليط على شعر رطب بعد تقسيمه إلى عدّة أجزاء مع التركيز على مقدّمة الشعر. بغطّى بمنشفة ساخنة ويترك لـ 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء والشامبو.

تكرّر الوصفة مرّتين أسبوعيّاً.







