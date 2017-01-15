وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعنابة بالبشرة

يعتبر زيت جوز الهند من أهم العناصر الطبيعية المفيدة للبشرة، حيث يحتوى على فيتامينات مثل فيتامين "سى" و"دى" بالإضافة إلى الصوديوم والحديد وغيرها من العناصر المهمة للجسم وصحة البشرة، ولذلك ينصح بعمل وصفات طبيعية للبشرة من زيت جوز الهند لترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد والمشاكل الأخرى، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "thespruce".

*ترطيب البشرة

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة، كما يحتوى على فيتامين (هـ) الذى يساعد فى تفتيح البشرة، ولتحقيق ذلك، ينصح بالآتى :

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

عصر 2 ليمون.

2 قطرات زيت فيتامين E

ينصح بخلط المزيج من المكونات السابق ذكرها، مع إضافة عصير الليمون وزيت فيتامين (E)، وتخزين الوصفة فى الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

*وصفة طبيعية من زيت جوز الهند لتقشير الوجه

يساعد زيت جوز الهند فى التخلص من خلايا الجلد الميتة، والحصول على بشرة ناعمة، من خلال عمل سكراب طبيعى بزيت جوز الهند، باستخدام ½ كوب زيت جوز الهند، ذائب أو ناعم مع ¼ كوب صودا الخبز.

وينصح بمزج المكونات السابق ذكرها مع التقليب، واستخدام الخليط مرة أسبوعيًا مع إمكانية تخزينه فى درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

*زيت جوز الهند لإزالة المكياج

ينصح باستخدام زيت جوز الهند للتخلص من آثار المكياج، بسهولة بالإضافة إلى ترطيب البشرة، ولاستخدامه نخلط ¼ كوب زيت جوز الهند، مع ¼ كوب من زيت الزيتون فى إناء ونمزجهما جيدًا ونستخدم القليل منه على قطعة قماش ناعمة دافئة لإزالة المكياج من على الوجه، ثم شطف الوجه وترطيبه.

ويمكن تخزين الخليط فى درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 3 أشهر.



