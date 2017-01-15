تخلصى من شحوب بشرتك واستعيدى نضارتها بـ 5 نصائح

تعاني غالبية الفتيات من شحوب وفقدان نضارة البشرة، وهذا بسبب السهر وسوء التغذية وقلة الترطيب، وفي أحيان كثيرة التوتر له عامل في ذلك، ولاستعادة حيوية البشرة من جديد هناك مجموعة من النصائح يجب اتباعها، وهي نقلا عن موقع"إيلي" كالآتي:

ترطيب البشرة

مع انخفاض درجات الحرارة يتراجع إنتاج الغدد الدهنية، وبالتالي تصبح البشرة جافة وشاحبة، لذا ينبغي ترطيب البشرة جيدا بواسطة الكريمات الغنية بالدهون، ويمكن أيضا استعمال الكريمات الليلية للعناية بالبشرة .

الإكثار من الماء

يساعد الإكثار من شرب الماء على ترطيب الجسم من الداخل ، لذا ينبغي شرب ما لا يقل عن لترين يوميا من الماء لمواجهة جفاف البشرة وشحوبها .

التغذية الصحية

تساعد التغذية الصحية البشرة على استعادة توهجها ، لذلك ينبغي تناول الجزر حيث إنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والبشرة، كما يحتوى على مادة البيتا كاروتين ، التي تساعد على دوام سمرة الصيف لفترة أطول .

الإقلال من الكافيين

الكافيين يمنع من تكون الأحماض في الجسم ، ويحفز الغدة الكظرية على إنتاج هرمونات التوتر مثل الأدرينالين و الكورتيزول ، وتكون النتيجة ضيق الأوعية الدموية وشحوب لون الوجه ، لذا ينبغي الإقلال من المشروبات المحتوية على الكافيين قدر الإمكان .

النوم الكافي

تتم عمليات تجدد الخلايا ليلا ، حيث يفرز هرمون النمو ليلا ، لذا ينبغي أخذ قسط كاف من النوم ليلا يتراوح بين 6 و 8 ساعات ، مع مراعاة أن يتسم النوم بالهدوء و الراحة وألا يكون متقطعا.



