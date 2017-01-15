كيف أختار الطبيب الأنسب لمتابعة حملي؟

اختيار الطبيب لمتابعة الحمل أمر في غاية الدقة، فهناك أساسيات وتوصيات تساعدك على اختيار الطبيب أو الطبيبة المتابعة لحملك

-استشيري صديقاتك اللاتي تثقين فيهن، ومن ثم اجمعي أسماء الأطباء والطبيبات، ثم احصلي على سيرتهم من النت، ومن خلال سؤال أقاربك، إلى أن تختاري من ترتاحين له.

-زوري الطبيب واطرحي عليه كل أسئلتك، واستمعي له لتعرفي من خلال مشاعرك، ووعيك، أسلوبه في التوليد

-راعي قرب مسكنك من مقر الطبيب، خاصة لو كنتِ تعيشين في مدينة مزدحمة، وكذلك عليك الأخذ بالاعتبار الناحية المادية، خاصة إن لم يكن لديك تأمين طبي.

أثناء انتظار دورك عند الطبيب، اسمعي حوار المنتظرات معك، واسأليهن عن تجاربهن معه، وتأكدي من أن موعد إجازة الطبيب لا يتوافق مع موعد ولادتك، واطلعي على شهاداته المعلقة في عيادته، تابعي معاملته لك وللمرافق وللممرضة، ثم بعد ذلك قرري.