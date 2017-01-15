10 حيل لجعل العطور تدوم أكثر

العطر مثله مثل العناية بالبشرة وماسك الوجه، ضروريّان لروتينك الجمالي. والعطرهو إكسير جمال المرأة وأنوثتها. لكن هل تساءلتِ يوماً عن سبب إستمرار رائحة عطرك لمدة ساعتين كحد أقصى قبل أن تبدأ في التلاشي؟ الجواب هو بالضبط كيف وأين كنتِ تقومين برش عطرك، وربما كنتِ تفعلين ذلك بشكل خاطئ. لذلك، قمنا بتجميع قائمة تضم 10 طرق لمعرفة كيفية تطبيق العطور وجعلها تستمر لساعات حتى 7/24 :

نصيحة رقم 1: رشّي العطر على ملابسك.

لا تلتزمي فقط برش العطر على جسمك، بل رشّيه على ملابسك أيضًا. الملابس تستطيع الإحتفاظ بالروائح لفترة طويلة جدًا حتى بعد غسلها.

نصيحة رقم 2: لا ترشّي العطر في الهواء.

يقوم البعض برش العطور في الهواء. لا ننصحك بذلك، لأنّك سوف تهدرين المنتج وسوف تتبخّرالرائحة بعد فترة قصيرة من الوقت عليكِ أن ترشّي على الجلد مباشرة.

نصيحة رقم 3: رشّي العطر على رأس أذنيك.

كلما كانت بشرتك أكثر تزيّتًا، كلما كانت رائحتها أفضل، وأعلى أذنيك أكثر تزيتًا قليلاً من خلف شحمة الأذن، لذا رشّي العطر هناك.

نصيحة رقم 4: لا تخزّني العطور في دورة المياه.

سوف تؤدّي الحرارة والضوء والرطوبة إلى تحطيم العطور وتقليل جودة العطر بدلاً من ذلك، قومي بتخزين زجاجات العطور في مكان بارد وجاف، وبعيدًا عن النوافذ.

نصيحة رقم 5: وضع الفازلين.

إفركي الفازلين على نقاط النبض قبل رش العطر لجعل الرائحة تدوم لفترة أطول. المرهم يُبقي العطر على بشرتك لفترة أطول أكثر من على الجلد الجاف.

نصيحة رقم 6: وضع اللوشين غير المعطر.

أفركي جلدك بلوشين غير معطّر قبل أن تضعي العطر. فالجلد كما ذكرنا يساعد على ديمومة العطر لفترة أطول، لذا فإنّ استخدام المرطب الذي يحتوي على الزيت أولاً سيساعد على الحفاظ على الرائحة.

ضعي العطر على نقاط النبض على جسمك

نصيحة رقم 7: رشّي عطرك مباشرة بعد الإستحمام.

سوف تساعد الرطوبة الموجودة على بشرتك في الحفاظ على الرائحة. سيمنع هذا العطر أيضًا من تلطيخ الملابس فائقة الحساسية (مثل بلوزة الحرير المفضلة لديك) أو المجوهرات.

نصيحة رقم 8: لا تفركي معصميك معًا.

لا تفركي معصميكِ بعد رش العطر إذا قمتِ بفرك رسغيكِ معًا، ستختفي الرائحة بشكل أسرع ولن يدوم عطرك أيضًا.

نصيحة رقم 9: نقاط النبض المستهدفة عند رش العطور.

لجعل رائحتك الخاصة تدوم لفترة أطول، أحسني اختيار نقاط النبض. هذه هي المناطق الدافئة التي ستساعد على نشر العطر في جميع أنحاء الجسم:

رش الكاحلين يسمح للرائحة بالتوجّه صعوداً طوال اليوم.

نقاط النبض على جسمك تشمل: معصميك، داخل المرفقين الخاص بك، على رقبتك، تحت الحجاب الحاجز الخاص بك، وراء ركبتيك.

نصيحة رقم 10: رش العطرعلى فرشاة شعرك.

رشّ العطر الذي يحتوي على الكحول مباشرة على شعرك سيؤدي إلى تجفيفه، لذا بدلاً من ذلك، رشّي العطر على الفرشاة قبل تمريرها على شعرك.



