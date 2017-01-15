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جمال العيون.. من جمال الرموش

جمال العيون.. من جمال الرموش

تاريخ النشر

للنظره سحر لن  يكتمل الا برموش  جميلة.. وجمال الرموش  في صحتها .

تفضلي سيدتي  بعض  النصائح للحصول  على رموش  قويه  و جميله .

1- اعتمدي في غذائك على فيتامين   B5 و B9

2-تدليك الرموش  بحركة  خفيفه ليلا  بزيت الزيتون  او زيت الارغان .

3- عدم النوم  دون ازالة الماسكرا  لانها  تجعل  الرموش   هشة.

4- الاكثار من اكل  الجزر  و الرتقال .

5-استعمال  زيت  الخروع  كمغذي  للرموش  بوضعه  في علبة ماسكرا  فارغه   ونظيفه  واستعماله يوميا  في  المساء و شطفها قبل النوم  لكي لا  تحرق  العين  .

كانت هذه بعض  النصائح التي تساعدك على الحصول  على رموش جميلة وقوية.



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