جمال العيون.. من جمال الرموش

للنظره سحر لن يكتمل الا برموش جميلة.. وجمال الرموش في صحتها .







تفضلي سيدتي بعض النصائح للحصول على رموش قويه و جميله .





1- اعتمدي في غذائك على فيتامين B5 و B9





2-تدليك الرموش بحركة خفيفه ليلا بزيت الزيتون او زيت الارغان .





3- عدم النوم دون ازالة الماسكرا لانها تجعل الرموش هشة.





4- الاكثار من اكل الجزر و الرتقال .





5-استعمال زيت الخروع كمغذي للرموش بوضعه في علبة ماسكرا فارغه ونظيفه واستعماله يوميا في المساء و شطفها قبل النوم لكي لا تحرق العين .





كانت هذه بعض النصائح التي تساعدك على الحصول على رموش جميلة وقوية.











