جمال العيون.. من جمال الرموش

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للنظره سحر لن يكتمل الا برموش جميلة.. وجمال الرموش في صحتها .
تفضلي سيدتي بعض النصائح للحصول على رموش قويه و جميله .
1- اعتمدي في غذائك على فيتامين B5 و B9
2-تدليك الرموش بحركة خفيفه ليلا بزيت الزيتون او زيت الارغان .
3- عدم النوم دون ازالة الماسكرا لانها تجعل الرموش هشة.
4- الاكثار من اكل الجزر و الرتقال .
5-استعمال زيت الخروع كمغذي للرموش بوضعه في علبة ماسكرا فارغه ونظيفه واستعماله يوميا في المساء و شطفها قبل النوم لكي لا تحرق العين .
كانت هذه بعض النصائح التي تساعدك على الحصول على رموش جميلة وقوية.
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