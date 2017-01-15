"حقائب القش" لصيف 2019

تعدّ حقائب القش من الأكسسوارات الأساسية التي يجب على أي امرأة اقتناؤها مع دخولنا موسم الصيف. ولموسم صيف 2019، قدّمت الكثير من دور الأزياء العالميّة حقائب القش كواحدة من أبرز الأكسسوارات التي عاد رواجها مرة أخرى، ذلك ليتم تنسيقها مع مختلف الإطلالات العصرية خلال سفراتك هذا الصيف سواء اخترت ارتداءها على الشاطىء أو في المدينة.







ومع الرواج الكبير لحقائب القش، أضحت الخيارات واسعة جداً لدرجة أنها لا تعدّ ولا تحصى، بدايةً من أحجامها المختلفة التي تتراوح بين الكبيرة والوسط والصغيرة، ووصولاً إلى تصاميمها المتعددة سواء كانت اتّخذت شكلاً دائريّاً أو مربّعاً أو حملت شكل Bucket Bag وغيرها.





تبدأ قائمتنا من حقائب القش الأفضل لسفراتك هذا الصيف بالحقيبة الأكثر رومانسية وهي شنطة سلّة شانيل Chanel الكلاسيكية الأنيقة المدمجة والمفعمة بالحيوية والنابضة بالحياة خلال فصل الصيف.





ارتديها مع تنورة ماكسي أو ميدي، واستعدّي لأجمل المشاعر الباريسية الأنيقة طوال الصيف!





كما اخترنا لك من علامة غوتشي Gucci واحدة من حقائب القش الأكثر شهرةً وطلباً في الوقت الحالي. فقد لا تبدو حقيبة الكتف المصنوعة من القش هذه الأكثر تقليدية، ولكنها بالتأكيد واحدة من الأكسسوارات التي تضفي أناقة مثالية على الإطلالة خلال سفراتك في الصيف.





ننصحك بتنسيقها مع فستان بطبعات الورود وتصميم واسع.