بالخطوات طريقة عمل الكريب بالشكولاته والموز

طريقة عمل الكريب بالشكولاته والموز

يعتبر الحلو هو ركن رئيسى على كل سفرة مصرية، لا تستغنى الأسر عن تناوله، فبدأً من الحلويات الشرقية وصولاً إلى تقاليع الحلو التى لا تتوقف عن طرح المزيد فى كل يوم، نقدم لك اليوم طريقة عمل الكريب بالشكولاته والموز من خلال إتباع خطوات سهلة وبسيطة، على حسب ما ذكر على موقع "بولد سكاى"، فإختارى الكريب فى الركن الحلو على سفرتك اليوم، وإحصلى على أفضل ردود أفعال من جميع أفراد عائلتك.

الكريب بالشوكلاته

المكونات:

كوب من الدقيق

نصف كوب من اللبن

عدد بيضتين

نصف كوب ماء

ملعقتا زبدة

رشة فانيليا

الكريب بالشوكلاته



طريقة التحضير:

- احضرى وعاءً واسعاً لمزج الخليط، اضربى البيض وضيفى الدقيق، ثم بالتدريج انزلى باللبن والماء، بشكل تدريجى، وقومى خلال هذه الخطوة بوضع رشة من الفانيليا والزبدة مع التقليب والمزج مرة أخرى.

- احضرى مقلاة تيفال واسعة ومسطحة، ثم قومى بتسخينها وامسحيها بنقطتين من الزيت.

- ضعى كمية من الخليط فى المقلاة ووزعيه بشكل متساوى.

- اتركى الخليط على النار حتى يتماسك، ثم قومى بتقليب العجين على الجانب الآخر حتى ينضج بشكل كامل، وكررى الطريقة حتى تسوى الخليط.

- جهزى بعض الموز وقطعيه حلقات.

- أحضرى كمية من الشيكولاتة سهلة الفرد، ثم ضعيها على الكريب وافرديها جيدا.

- ضيفى قطع الموز فى بداية الكريب ولفى الكريب.



