بحيل بسيطة.. اضيفي الألوان إلى إطلالاتك الشتوية

فصل الشتاء يميل دائماً إلى أن يكون كئيباً، خصوصاً عندما يكون الطقس قاتماً في الخارج، بالتأكيد ستشعرين بالإحباط لعدم تمكنك من تنسيق إطلالة بألوان زاهية فى هذا الوقت، لهذا نريد أن نساعدك على تنسيق ملابسك الشتوية بحيل بسيطة لإضافة بعض الألوان لإطلالتك، حتى مع الطقس شديد البرودة.

ألوان البطيخ

ألوان البطيخ ليست فقط للأشهر الصيفية الدافئة، يمكنك أيضاً تنسيقها من خلال الجمع بين اللونين الوردي والاخضر.



ألوان الباستيل

تعتبر درجات الباستيل من الألوان المحايدة، لهذا يمكنك تنسيقها بسهولة مع إطلالة موحدة، من خلال بدلة كاملة من نفس اللون ولإطلالة دافئة ومميزة، اختاري الخامات الشتوية مثل المخمل.

امزجي لونين بدرجات مختلفة

جربي تنسيق اللون الأحمر مع درجة البنفسجي الخزامي، مما يضفي مزيجاً من الرقة والجرأة في إطلالة واحدة.