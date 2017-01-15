وصفات طبيعية لتطويل الشعر من غير اكستنشن

لا توجد فتاة لا تهتم بتقاليع عالم الجمال وصيحاته التى دائماً ما تطرح لنا صيحات مختلفة ومتجددة على منصات عالم الموضة فى كل عام، وتختلف من فترة إلى أخرى حتى تواكب التطورات التى دائماً ما يبحث عنها جيل الفتيات، ولأن الكثير منهن شعرن بالندم بعض قص شعورهن، وبدأن رحلة طويلة يبحثن خلالها على ابسط الادوات والوصفات التى تمكنهن من الحصول على شعر طويل صحى مرة اخرى، نقدم لك اليوم وصفات طبيعية لتطويله فى المنزل من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة لن تكلفك الكثير، وذلك وفقاً لما ذكر على موقع "WikiHow".

زيت جوز الهند والعسل وخل التفاح:

يعرف زيت جوز الهند بفوائده العديدة فى تغذية الشعر، خاصة عند مزجه مع العسل، حيث تساعد هذه الوصفة فى الحفاظ على الشعر وفروة الرأس، كما تعمل على تطويل بصيلات الشعر بشكل كبير.

طريقة استخدام الوصفة:

-قومى بغسل شعرك أولًا باستخدام الشامبو.

- اخلطى كمية من زيت جوز الهند وخل التفاح والعسل.

- ضعى الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ومن ثم اشطفه بالماء البارد.

- قومى بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة فى الأسبوع.



