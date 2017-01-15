5 خطوات لعطر ثابت طوال اليوم

هناك الكثير من مكملات الأناقة مثل الإكسسوارات والعطور وغيرها، والعطور تعد من الأساسيات التى لا يمكن الاستغناء عنها، ولكل شخص نوع معين يتماشى مع شخصيته وذوقه، لكن هناك مشكلة تقابل أغلبية من الناس، وهى عدم ثبات رائحة العطر لمدة طويلة، ولحل هذه المشكلة، قدم موقع".fragrancex" مجموعة من الحلول وهى كالآتى:

-وضعه مباشرة بعد الاستحمام

لضمان أن يستمر عطرك طوال اليوم ، يجب أن تبدأي وضعه بعد الاستحمام مباشرة، حيث لا تزال المسام مفتوحة ونظيفة.

-رطبي جلدك قبل وضع العطر

إذا كانت بشرتك رطبة ، فسيكون العطر قادرًا على الثبات بشكل أفضل، بعد ذلك قومي بوضع مرطب لجسمك ثم ضعي العطر، حيث يعمل هذا لثباته لأطول فترة ممكنة.

-وضعه عند أماكن النبض

يتفاعل العطر مع الحرارة ، لذا فإن وضع العطور على أجزاء من جسمك والتي من المحتمل أن ترتفع درجة حرارتها طوال اليوم تساعد على إطلاق الرائحة، وتتضمن نقاط النبض مؤخر العنق ، وحواف المرفقين ، ومعصميك ، وظهر ركبتيك.

-لا تفرك العطر

كثير من الناس يعتقدون أن فرك العطور في معصميه أو نقاط النبض الأخرى سوف يساعد العطر لفترة أطول. في الحقيقة ، إنه ينهار المواد الكيميائية وسيؤدي إلى إذابة المكونات العليا بشكل أسرع مما كانت ستفعل. إذا لم تتمكن من رش العطر ، ضعه بلطف على بشرتك.

-احفظ العطر في مكان بارد ومظلم

كثير من الناس يخزنون عطورهم في الحمام مما يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها بشكل أسرع، لأنه هو مكان متقلب في درجة الحرارة والرطوبة في كثير من الأحيان ، مما يؤدي إلى تقلب درجة حرارة العطور، ومع مرور الوقت يغير هذا من رائحة وقوة العطر، لذلك قم بتخزينه في درج بارد ، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وفي صندوقه الأصلي للحصول على أفضل النتائج، ويمكنك أيضًا وضعه فى "الفريزر".



