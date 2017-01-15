وصفات لمنع تساقط الشعر وتطويله

هناك مجموعة من النصائح يجب عليكي عزيزتي المرأة إتباعها بشكل سليم، حتى تتجنبي الوقوع في مشكلة تساقط الشعر، وتلك النصائح هي :

-الغذاء الصحي :- إذ أنه لتحقيق ذلك العنصر يجب عليكي الحرص على تناول تلك الأطعمة الغنية بمادة البيوتين مثال على ذلك الشوفان ، والأرز البني اللون، والتي لها دوراً عالياً في تقوية جذور الشعر .

هذا بالإضافة إلى الخضروات الغنية في محتواها بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للشعر مثال خضار السبانخ، والتي تحتوي على عنصر الحديد، وعنصر الزنك، والتي لها بالغ الأثر في علاج تساقط الشعر.

-التخلص من التوتروالقلق :- حيث أن التوتر، والقلق يعدان من أحد أهم الأسباب المؤدية إلى تساقط الشعر .

-عليكي الحرص على الأسترخاء التام، وذلك يكون عن طريق القيام بأخذ حماماً دافئاً ، ثم تناول الشاي الأخضر، إذ أنه يعد بمثابة المهدئ الطبيعي للأعصاب .

-القيام باستخدام أمشاط الشعر ذو الأسنان الواسعة، وهذا لعدم وجود أضرار من استخدامها على شعرك، إذ أن فرشاة الشعر ذات الأسنان الضيقة تعمل على تكسير شعرك، وزيادة تساقطه .

-القيام بعمل تدليك للشعر بصفة مستمرة، ودائمة، وذلك عن طريق استعمال الزيوت الطبيعية مثال زيوت الزيتون أو زيوت اللوز ، هذا مع مراعاة تدليك الشعر بحركة دائرية، وبرفق .