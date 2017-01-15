الضفائر تتصدر موضة تسريحات شعر الشتاء والخريف

تعد الضفائر من الأمور المحببة لدى النساء، خاصة في الفترة الأخيرة حيث تزايدت معدلات البحث عن مقاطع فيديو لتصفيف الشعر بشكل مثالى وجذاب، خاصة البحث عن الضفائر.

تبحث الفتيات المغرمات بالضفائر بشكل دائم عن تسريحات بسيطة مناسبة للخروجات المختلفة، خاصة أن الضفائر من تصفيفات الشعر المناسبة لفصلي الخريف والشتاء، فالضفيرة تعادل سترة صوفية، تمنح الجسم مزيد من الدفء والتألق.

وظهر خلال الفترة الماضية التوجه نحو الضفائر الفقاعية التي تعد واحدة من أسهل تسريحات الشعر التي يجب تحقيقها ، حيث يمكنك تقسيمها بربطة الشعر المطاطية وتوزيعها بالتساوي على الشعر.

ويذهب الاتجاه العام إلى استخدام الشرائط والأوشحة مع الضفائر ، والتي تعطى مظهرا أنيقا .

وظهرت أيضا الضفائر على شكل سنبلة والتى تميل لها أغلب الفتيات لأناقتها ورقتها الشديدة.

ظهرت أيضا كعكة الضفائر حيث يتم تجميع عدة ضفائر في كعكة عالية على الرأس.

كما ظهر ذيل السمكة الفرنسية بشكلها الأنيق والمتميز.



