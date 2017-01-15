وصفة طبيعية لترطيب وتنظيف البشرة

يحتوى الحليب والعسل على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التى تساعد فى الحفاظ على صحة البشرة من خلال ترطيبها والتخلص من البقع الداكنة والتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة التى تتسبب فى الشعور بالإحراج أمام الأخرين، وغيرها من الفوائد الصحية للبشرة، ولذلك نتعرف على وصفات طبيعية لعمل قناع العسل باللبن، وفقاً لما ذكره موقع " waxingkara".

وصفات

العسل والحليب

المكونات

1/8 جرام الشوفان الخام العضوي المطحون.

1/4 جرام من العسل.

3/4 جرام من الحليب .

- ينصح بتسخين 3/4 جرام من الحليب في وعاء، مع إضافة 1/4 جرام من العسل مع التقليب جيداً حتى يندمج العسل والحليب جيدًا.

- عندما يبرد خليط العسل والحليب، يمكن عمل قناع للوجه أو وضعه على الجسم لمدة 10-20 دقيقة ليحقق نتائج إيجابية من ترطيب وتنظيف والحفاظ على شباب البشرة، بفضل احتوائه على عناصر غذائية من فيتامينات ومعادن هامة لصحة البشرة، وعند مرور المدة المذكورة، نزيل العسل والحليب باستخدام قطعة قماش مبللة ورطبة على الوجه والجسم للتخلص من أثار المزيج.

- يمكن إضافة بعض المكونات الطبيعية الأخرى للعسل والحليب، والتى تفيد البشرة بشكل أفضل، مثل الشوفان واللوز أو القهوة فالشوفان يساعد على تنظيف البشرة، والتخلص من الشوائب المختلفة.