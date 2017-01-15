قناع الكركم والبطاطس لتبييض البشرة

تعتمد الكثير من السيدات في الوطن العربي على ماسكات الكركم في خلطات التجميل، خصوصاً قبل الزفاف، لأنه يمتلك قدرة على تفتيح البشرة وتبييضها ومنحها المزيد من الإشراق والنضارة، ولأنه يقلل من إنتاج الميلامين ويحتوي على فيتامين سي، الذي يساعد في بناء الكولاجين وفيتامين ب6 الذي يحفز إنتاج خلايا جديدة.

وإذا كنت تبحثين عن طرق طبيعية آمنة لتفتيح بشرتك، اليك بعض وصفات تبييض البشرة باستخدام الكركم:

-خلطة الكركم مع الليمون لتبييض البشرة

امزجي ملعقتين من الحليب، مع نصف ملعقة من عصير الليمون، ونصف ملعقة من الكركم.

حركي المكونات مع بعضها جيداً، ثم أضيفي إليها ملعقتين من طحين الحمص.

اخلطي المكونات حتى تتجانس، ثم طبقيها على وجهك لمدة 15 دقيقة فقط، وستدهشك النتيجة.

قناع الكركم وحليب جوز الهند قناع مبيّض ومعالج للجفاف والتجاعيد

امزجي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من حليب جوز الهند .

وزعي القناع على وجهك وتحت العينين .

اتركي القناع 20 دقيقة على وجهك، ثم اشطفية بالماء البارد.

-عجينة الكركم والطحين لتبييض البشرة

اخلطي ملعقتين من الطحين مع نصف ملعقة كركم والقليل من الماء، حتى تحصلي على عجينة سائلة تطبقينها على وجهك.

بعد تطبيقها، دلكي الوجه بلطف لبضع دقائق، ثم اتركيها لمدة نصف ساعه قبل إزالتها بالماء.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً، لتحصلي على بشرة بيضاء متوهجة ونقية.

-قناع الكركم والبطاطس لتفتيح البشرة

اهرسي ثمرة بطاطس جيداً لتستخرجي منها العصير.

أضيفي إلى عصير البطاطس نصف ملعقة كركم.

ضعي المزيج على البشرة واتركيه حتى يجف تماماً، ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، لتحصلي على النتيجة المرجوة.



